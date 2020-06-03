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Victor Yang:
Кроме письма президенту я там ничего не увидел. А письмо чисто эмоциональное.
Странно... я там увидел и обращение к депутату и исковое заявление в суд, отрывок из которого скопировал сюда, а в полном тексте найдете не эмоциональные претензии.
Может не там смотрели? Вот еще раз moisosedi.kz
Цитата:
Victor Yang:
Вы и в русском не алюминий...
точно обиделись, не пойму на что..Цитата:
Victor Yang:
Юрист ссылается на инструкцию 2014 года, тогда как земля была передана в 2002-м.
Это может стать еще одной историей, господин Финк на собрании жильцов, утверждал, что участок принадлежит колледжу с 2002 года, но по документам он предан акиматом города Костанай областному управлению строительства в 2018 году.
Цитата:
Victor Yang:
И ещё - цель иска - исключить общежитие из Дорожной карты занятости. Только и всего - о том что его строить вообще нельзя - ни слова.
Вы не читали документы.Цитата:
Victor Yang:
И ещё вопрос - какой процент жильцов выступает против строительства?
Хотите подсчитайте, подписи тоже есть на сайте.