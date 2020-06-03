Цитата: peshexod:

Я же Вам подсказал где найти исковое заявление

Кроме письма президенту я там ничего не увидел. А письмо чисто эмоциональное.

Цитата: peshexod:

Вы ответили эмоционально, я обыграл ваши эмоции.

Где? Я просто пытаюсь донести - доказательной базы нет, а у вас что-то типа "да тут и так всё понятно".

Цитата: peshexod:

Обиделись7

На что? На наивность жильцов?

Цитата: peshexod:

Просто нет желания выковыривать что то из документов, да и не селен я в этом.

Вы и в русском не алюминий...

Цитата: peshexod: Жильцы заключили договор с юристом, пусть он и разбирается. Вот ему эта ситуация очень выгодна. Ну и я не знаю как он в БУКВЕ закона силён, но в буквах путается.

И ещё - цель иска - исключить общежитие из Дорожной карты занятости. Только и всего - о том что его строить вообще нельзя - ни слова. Ну построят его позже, на другие средства, под другую программу. Жильцам от этого легче станет?

Почитал дальше - юрист чльно путается в строительных терминах. Например Красная линия. Общежитие не заходит за неё. Юрист ссылается на инструкцию 2014 года, тогда как земля была передана в 2002-м.

И ещё вопрос - какой процент жильцов выступает против строительства?

[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 22:41]



[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 22:44]



[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 23:02]