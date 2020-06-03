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§ NG.kz
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39014
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 2 июня, с утра всполошили соседей дворовые лесорубы, которые успели спилить два дерева, остановить их смогли женщины-пенсионеры и вызванный наряд полиции. Молодой человек, представившись подрядчиком, недоуменно воскликнул: "Вы же хотели детскую площадку!?". "Да, хотели, но хотя бы покажите проект! И зачем пилить деревья?"
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* Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.06.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
против безграмотно, цинично, грубо. проиграют

Вот всём тексте ни одной ссылки ни на один нормативный документ - одни эмоции. В суде они бесполезны. Я не за и не против, но разрешается такое расположение или нет - было рассмотрено всеми кем возможно. А возражать можно было на общественных слушаниях, объявления о которых трудно поймать - нужно все объявления всех региональных газет читать постоянно и внимательно.

[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 20:36]
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 04.06.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот всём тексте ни одной ссылки ни на один нормативный документ - одни эмоции

Я же Вам подсказал где найти исковое заявление, там есть отсылки к некоторым НПА, они там конечно ни все, так как некоторые документы в праве запросить только суд и тогда появятся отсылки на другие НПА.
Вы ответили эмоционально, я обыграл ваши эмоции.
Обиделись7
Просто нет желания выковыривать что то из документов, да и не селен я в этом.
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 04.06.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы заключили договор с юристом, пусть он и разбирается.
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* Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.06.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Я же Вам подсказал где найти исковое заявление

Кроме письма президенту я там ничего не увидел. А письмо чисто эмоциональное.
Цитата:
peshexod:
Вы ответили эмоционально, я обыграл ваши эмоции.

Где? Я просто пытаюсь донести - доказательной базы нет, а у вас что-то типа "да тут и так всё понятно".
Цитата:
peshexod:
Обиделись7

На что? На наивность жильцов?
Цитата:
peshexod:
Просто нет желания выковыривать что то из документов, да и не селен я в этом.

Вы и в русском не алюминий... :lol:
Цитата:
peshexod: Жильцы заключили договор с юристом, пусть он и разбирается.
Вот ему эта ситуация очень выгодна. Ну и я не знаю как он в БУКВЕ закона силён, но в буквах путается.
И ещё - цель иска - исключить общежитие из Дорожной карты занятости. Только и всего - о том что его строить вообще нельзя - ни слова. Ну построят его позже, на другие средства, под другую программу. Жильцам от этого легче станет?
Почитал дальше - юрист чльно путается в строительных терминах. Например Красная линия. Общежитие не заходит за неё. Юрист ссылается на инструкцию 2014 года, тогда как земля была передана в 2002-м.
И ещё вопрос - какой процент жильцов выступает против строительства?
[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 22:41]

[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 22:44]

[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 23:02]
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§ electro
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 218
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 04.06.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
пешеход, я извиняюсь, но, по-моему, вам (имеется ввиду всем жильцам двора) стоило бы придумать какую-то свою программу по обустройству двора. И не просто детскую площадку, а и мини-центр для детей, допустим
как-то так 8-)
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§ peshexod
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.06.20 - 08:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Кроме письма президенту я там ничего не увидел. А письмо чисто эмоциональное.

Странно... я там увидел и обращение к депутату и исковое заявление в суд, отрывок из которого скопировал сюда, а в полном тексте найдете не эмоциональные претензии.
Может не там смотрели? Вот еще раз moisosedi.kz

Цитата:
Victor Yang:
Вы и в русском не алюминий...

;-) точно обиделись, не пойму на что..Цитата:
Victor Yang:
Юрист ссылается на инструкцию 2014 года, тогда как земля была передана в 2002-м.

Это может стать еще одной историей, господин Финк на собрании жильцов, утверждал, что участок принадлежит колледжу с 2002 года, но по документам он предан акиматом города Костанай областному управлению строительства в 2018 году.
Цитата:
Victor Yang:
И ещё - цель иска - исключить общежитие из Дорожной карты занятости. Только и всего - о том что его строить вообще нельзя - ни слова.

Вы не читали документы.Цитата:
Victor Yang:
И ещё вопрос - какой процент жильцов выступает против строительства?

Хотите подсчитайте, подписи тоже есть на сайте.
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§ peshexod
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.06.20 - 08:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
стоило бы придумать какую-то свою программу по обустройству двора. И не просто детскую площадку, а и мини-центр для детей, допустим

На сколько я знаю программы нет, но видение есть.
Когда жильцы просят согласовать с ними то что делается для них, Мусин отвечает, что ему проще не делать у нас, а установить в другом дворе.
У них же показатель один!
ОСВОЕНИЕ БАБОК!
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§ peshexod
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3537
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.06.20 - 08:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера у жильцов было собрание с приглашением юриста, приходила корреспондент НГ и был канал ASTANA TV.
Брали интервью у жильцов и юриста.
Ждём статью в НГ.
Сегодня в 20.00 смотрите новости на канале ASTANA TV
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* Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Хотите подсчитайте, подписи тоже есть на сайте.

А в ссылки вы не умеете? Я так подозреваю, против там человек 50 максимум, это из 400 квартир.
Цитата:
peshexod:
Цитата:Victor Yang:Вы и в русском не алюминий... точно обиделись, не пойму на что..

Железная логика - ничего не скажешь.
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