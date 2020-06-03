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§ NG.kz
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью "Комсомольской правде" высказался о переименовании населенных пунктов со славянского на казахский лад. "Повального переименования нет", - ответил на вопрос глава государства.
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§ директор пляжа
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 444
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А что же это тогда?

шляпа все это
-большая, на всю страну напечатанная.
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§ Сабыр
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 365
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Купец Давыденов в гробу,наверно,пропеллером крутиться,когда им созданную деревню енбекОм кличут :lol:
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§ Гога
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2572
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 03.06.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Арыстанбекова - Жастар - Молодёжная

----Некоторое время была Байтурсынова , после Молодёжной.
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§ Coopidon
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.06.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По вопросу повальности переименований озвучу некоторую статистику. Согласно всезнающей ВикипедИИ
В Казахстане за годы независимости переименовано всего лишь, чуть менее, 2 тысяч населённых пунктов. То есть не так уж и много. Ну ещё какое то количество улиц. Думаю тоже, наверное, не очень много.
:-o
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§ Coopidon
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.06.20 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области, тоже не очень много переименовано. Всего лишь, чуть меньше 60 населённых пунктов. Ещё, конечно, некоторое количество улиц, но думаю тоже не очень много.
8-)
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§ elektron
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5129
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
Как там столица наша "исконно-исторически" зовется?)

Если Алма-Ата в виду имеется то Верный, Если Нур-Султан, то на моей памяти Целиноград был. 8-)

[Исправлено: elektron, 03.06.2020 - 19:23]
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§ Coopidon
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.06.20 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И наверное верное решение изменить неблагозвучные названия и вернуть исторически верные.
Ну сами посудите, вот вам несколько примеров, убедитесь сами (все не стал копировать, чтобы не засорять эфир):
Ворошиловка — Аксу
Всесвятское — Урицкий — Сарыколь (Костанайская область)
Дальнее — Бектас
Демьяновка — Ленинское — Узунколь (Костанайская область)
Диевка — Мырзаколь
Димитрово — Танабай
Докучаевка — Караменды
:oops:
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§ elektron
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5129
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 00:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Докучаевка — Караменды

Мне почему то Докучаевку больше всех жалко,
Хотя и Диевка не менее неблагозвучна.... :-x
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§ maxsaf
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 00:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
В Казахстане за годы независимости переименовано всего лишь, чуть менее, 2 тысяч населённых пунктов.

А сколько их с неблагозвучными славянскими названиями осталось переименовать? Самое время переключится на обсуждение расизма в Америке ))

[Исправлено: maxsaf, 04.06.2020 - 00:44]
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§ Coopidon
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.06.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Мне почему то Докучаевку больше всех жалко, Хотя и Диевка не менее неблагозвучна....

У меня единственно, вопрос по многочисленным сейчас улицам и проспектам Теуельзедык. Коих сейчас достаточное количество почти во всех городах и весях.
Как его правильно произносить и правильно написать по-русски?
Перевода на русский не прилагается. Специфических букв как в казахском, в русском языке отсутствуют, а написать и произнести хочется правильно.
Просто пердимонокль какой-то получается...
:-o
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§ elektron
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5129
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 00:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
а написать и произнести хочется правильно.Просто пердимонокль какой-то получается...

Понимаю, но не всегда желания совпадают с возможностями. :-P 8-)
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§ Coopidon
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 621
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 04.06.20 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
сколько с неблагозвучными славянских названий осталось переименовать? Самое время переключится на обсуждение расизма в Америке ))

У вас вечная жизнь, расизм и ИИ,а у нас ни того ни другого.
Да и переключателя у меня нет с собой. Приятелю на время одолжил...
:-o
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§ Victor Yang
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
Victor Yang


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Сообщений: 12754
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.06.20 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Как его правильно произносить и правильно написать по-русски?

Кто-то из чиновников от ономастии тогда ответил на этот вопрос - Тауельсиздик. Хотя, по-моему, через Ы было бы ближе к оригиналу. Я сокращаю - Т-дик. Но в переводе даже красиво звучало бы.
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