Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов

Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью "Комсомольской правде" высказался о переименовании населенных пунктов со славянского на казахский лад, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин год назад проехал по Казахстану, говорил с русскими гражданами вашей страны. Многие из них отмечали такие тенденции, как частое переименование населенных пунктов, определенные трудности, возникающие при трудоустройстве славянского населения в органы власти", - прозвучал вопрос издания.

"Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия. Уходят в прошлое неблагозвучные наименования, топонимы, отражающие реалии советской эпохи и совершенно непопулярные среди местных жителей, например Тепловозная и Приканальная", - ответил глава государства.

Президент отметил, что каждому переименованию предшествуют разъяснительная работа, историческое обоснование, учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов.

"Власть не ставит перед собой цель полностью убрать русские названия. Совсем недавно в Караганде появились улицы Григория Потанина (российский географ, публицист, исследователь Центральной Азии - прим. автора) и Александра Затаевича (русский и советский музыкант, народный артист Казахской ССР - прим. автора). Не могу согласиться с утверждением о дискриминации в отношении желающих поступить на государственную службу. Представители славянских и других этносов сегодня представлены в правительственных учреждениях, парламенте, маслихатах. Русские вносят значительный вклад в развитие малого и среднего бизнеса, промышленность, сельское хозяйство. По Конституции русский язык официально употребляется в государственных органах", - сказал Токаев.