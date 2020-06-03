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≡  Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39001
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане ввели новые правила зачисления в первый класс. Теперь живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в соотношении 3 к 1, сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова.
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§ Тот самый
Re: Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас другая беда - на 4 микрорайона может быть 1 школа, а в "микроучастках" ни одной не построили.
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§ drakon
Re: Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19322
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.06.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
ни одной не построили.

А как же программа - 100 школ,
100 больниц. Согласно программе,
в КОстанае. должгы были построить
100 школ... :lol: :oops:
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§ Тот самый
Re: Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А как же программа


Видимо реализацию перенесли на 2050й
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§ Victor Yang
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12752
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
У нас другая беда - на 4 микрорайона может быть 1 школа, а в "микроучастках" ни одной не построили.

Это какие микрорайоны?
А по статье - идея неплохая. И местные в приоритете, и из других районов тоже брать возможно - мало ли у кого какая ситуация.
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§ Тот самый
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 752
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это какие микрорайоны?


5,6,7,8 - 16я школа. И наверное с Жастар/Арыстанбекова дети тоже к ней относятся.

[Исправлено: Тот самый, 03.06.2020 - 19:51]
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§ yudjin
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.06.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
5,6,7,8 - 16я школа. И наверное с Жастар/Арыстанбекова дети тоже к ней относятся.

Случай был с друзьями пару лет назад. Дочку в первый класс отдавали. Живут в 7 микр. Естестно пошли в 16-ую. Им отказывают, мест нет - только для детей из 8 микр и Карбышева.
Они в гороно. Там заявляют у вас 10 школа с казахским языком обучения. Как так, они русскоязычные...ребенку бы на своем родном научиться читать и писать.
Говорят, идите тогда в ближайшую...16-ая..не принимает, 7-ая не принимает, 23-ая от семерки в нескольких километрах. Опять в гороно... там всё-таки определяют в 7-ую.
Вопрос, почему в единственной в районе не загруженной школе не сделать классы с казахским и русским языками?...если ближайшие переполнены.
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§ elektron
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5124
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 03.06.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вопрос, почему в единственной в районе не загруженной школе не сделать классы с казахским и русским языками?...если ближайшие переполнены.

У меня другой вопрос, почему нельзя в школах по спросу просто организовать обучение на русском и казахских языках?
А после дать детям самим сделать выбор, скажем лет с 12-ти, самим выбор делать, на каком языке им дальше учиться?
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* maxsaf
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6905
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У меня другой вопрос, почему нельзя

У меня третий вопрос - почему нельзя было сделать русский вторым государственным языком? Ну хотя бы в отдельных областях. Многих, очень многих проблем вообще бы не возникло.
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§ yudjin
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.06.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
У меня другой вопрос, почему нельзя в школах по спросу просто организовать обучение на русском и казахских языках?

А патамушта это было желанием кого-то уже с мальства разделить людей... что является одной из больших ошибок внутренней политики и образования. Уже вырастает поколение которое "варится" только в своем...языке, культуре, обычаях, менталитете.... вместо того, чтобы по праздникам кичиться какой-то дружбой народов, надо было не разделять детей, а переплетать их совместным обучением, мероприятиями, праздниками....пусть даже в разных классах, но в одной школе.
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§ yudjin
Живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в классы в соотношении 3 к 1
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6663
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 03.06.20 - 23:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
почему нельзя было сделать русский вторым государственным языком?

нууу это вообще ни в какие рамки не лезет.... уже, говорят, собирают подписи, чтобы и нынешнего статуса лишить.
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