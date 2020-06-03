Подать документы на зачисление в первый класс можно как онлайн, так и традиционным способом, передает Informburo.kz

В Казахстане ввели новые правила зачисления в первый класс. Теперь живущих возле школы и за пределами микроучастка детей будут принимать в соотношении 3 к 1, сообщила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК Майра Мелдебекова.

"В первую очередь заявления подают жители, относящиеся к микроучастку, живущие вблизи этой школы. В этом году мы ввели новую норму – 3 к 1, то есть 3 ученика с этого микроучастка и один – с другого", – сказала на онлайн-брифинге Майра Мелдебекова.

По её словам, заявление на зачисление в первый класс можно подавать как онлайн (через портал Egov.kz), так и на бумажном носителе в самой школе. Для этого необходимо написать заявление, приложить фото 3х4 и медицинскую справку.

Приём документов продлится до 1 августа.

По словам председателя комитета, активнее всех электронной услугой по зачислению ребёнка в школу сейчас пользуются жители Нур-Султана.

Всего с 1 июня на зачисление в первый класс поступило 1139 заявлений, из них 237 – в столице.

Как отметил директор департамента цифровой трансформации образования МОН РК Канат Кенбай, министерство разработало сервис анализа данных образования Seda, который показывает всю информацию о любой школе в Казахстане, в том числе её рейтинг.