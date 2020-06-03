Victor Yang Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья #6





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12744

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:51 Цитата: peshexod:

ПРОСИМ: 1) Признать незаконным строительство общежития во дворе домов по адресам: ул. Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67 в городе Костанае, а именно задание на проектирование объекта и конкурс о государственных закупках на строительно-монтажные работы

Детский лепет. С чего это признавать незаконным? Всё процедуры соблюдены. Единственное что может признать суд - передачу земли в собственность, а остальное даже и не нужно, потому что это был основной документ. Экспертиза на него опиралась в том числе и её заключение незаконным нельзя назвать. Но и эта передача земли - на каком основании будет признана незаконной? В этой ситуации очень выгодная позиция у юридической фирмы.