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§ NG.kz
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38996
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 2 июня, с утра всполошили соседей дворовые лесорубы, которые успели спилить два дерева, остановить их смогли женщины-пенсионеры и вызванный наряд полиции. Молодой человек, представившись подрядчиком, недоуменно воскликнул: "Вы же хотели детскую площадку!?". "Да, хотели, но хотя бы покажите проект! И зачем пилить деревья?"
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§ peshexod
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пояснил юрист, у пилильщиков должно быть разрешение на спил дерева, которое выдает зеленая комиссия при ЖКХ, оно выдаётся в письменном виде в установленном формате, заверенное электронно цифровой подписью руководителя ЖКХ.
Такого разрешения они не смогли предъявить ни жильцам ни полицейским, сказали что оно есть и удалились.
Не понятно правда почему полицейские не выписали штраф или что жильцам опять в суд подавать?
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§ Victor Yang
Re: Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили...
Victor Yang


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Сообщений: 12744
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Слухи пошли в 2018 году, жители среагировали и собрали подписи против строительства.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38824

Примерно тогда был размещён заказ на проект. Но, насколько мне известно, он дважды получал отрицательное заключение гос.экспертизы. В третий раз - положительное.

Цитата:
1 июня обратились с исковым заявлением в суд.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38824

И какая формулировка? "Мы против" - этого совсем недостаточно. Нужны ссылки на нарушения нормативов, а их нет, поскольку есть положительное заключение Госэкспертизы.
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И какая формулировка? "Мы против" - этого совсем недостаточно. Нужны ссылки на нарушения нормативов, а их нет, поскольку есть положительное заключение Госэкспертизы.

Есть всё на сайте moisosedi.kz в разделе Заявления и ответы, там же перечень
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ПРОСИМ:
1) Признать незаконным строительство общежития во дворе домов по адресам: ул. Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67 в городе Костанае, а именно задание на проектирование объекта и конкурс о государственных закупках на строительно-монтажные работы;
2) Признать незаконным постановление акимата города Костаная о предоставлении заказчику строительства, земельного участка для строительства общежития; 3) Признать недействительным Рабочий проект (Проект организации строительства) на объект общежитие;
4) Признать недействительным положительное заключение Госэкспертизы на строительство общежития;
5) Признать недействительным эксизный проект на общежитие.
6) На основании ст.109,ст.113 ГПК РК взыскать с ответчиков в пользу истцов судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме ______________ тенге и судебные расходы по участию в деле представителя в сумме 100000 (сто тысяч) тенге.
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§ peshexod
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3526
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 03.06.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В исковом заявлении расписан каждый пункт на каком основании, так например:

В ходе пояснений представителя Управления строительства области (Катпаев Р.Ж.) на собрании 19 мая текущего года было озвучено, что конкурсные процедуры и строительство общежития ведется в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, утверждённой распоряжением Премьерминистра РК от 27.03.2020 года №55-р.

Что вызывает ряд вопросов, так как в этом документе нет речи о капитальном строительстве и речь идёт только о ремонте.
Так что законность самого конкурса под вопросом.

[Исправлено: peshexod, 03.06.2020 - 10:45]
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§ Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12744
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
ПРОСИМ: 1) Признать незаконным строительство общежития во дворе домов по адресам: ул. Баймагамбетова д.183, ул.Гоголя д.96, ул.Гоголя д.92, ул.Толстого д.67 в городе Костанае, а именно задание на проектирование объекта и конкурс о государственных закупках на строительно-монтажные работы

Детский лепет. С чего это признавать незаконным? Всё процедуры соблюдены. Единственное что может признать суд - передачу земли в собственность, а остальное даже и не нужно, потому что это был основной документ. Экспертиза на него опиралась в том числе и её заключение незаконным нельзя назвать. Но и эта передача земли - на каком основании будет признана незаконной? В этой ситуации очень выгодная позиция у юридической фирмы.
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§ Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12744
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.06.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
конкурсные процедуры и строительство общежития ведется в рамках Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы, утверждённой распоряжением Премьерминистра РК от 27.03.2020 года №55-р. Что вызывает ряд вопросов, так как в этом документе нет речи о капитальном строительстве и речь идёт только о ремонте. Так что законность самого конкурса под вопросом.

"В рамках" и "на основании" - совсем разные вещи. У одного объекта может быть несколько разных "рамок".
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