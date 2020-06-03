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§ NG.kz
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38995
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ в интервью "Комсомольской правде" высказался о переименовании населенных пунктов со славянского на казахский лад. "Повального переименования нет", - ответил на вопрос глава государства.
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§ maxsaf
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6891
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия.

Верный в этот ряд не попадает)))
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§ alex_60
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8465
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ничего не имею в отношении "Спецкора "Комсомольской правды" Дмитрия Стешина, только непонятно почему президент дает интервью КП.
газета сейчас относится к желтой прессе, это факт .
историческое название просто используется.

[Исправлено: alex_60, 03.06.2020 - 11:14]
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§ Козлов я
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1335
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 03.06.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
учитывается мнение граждан, выраженное в ходе соцопросов и сходов
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§ arman_kst
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 477
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 03.06.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов"
Ждем когда вернут первое название Костаная и Затобольска
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§ abaika95
Re: Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4045
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 03.06.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ждем когда вернут первое название Костаная и Затобольска/




Николаевск в честь императора Николая 2 и самодуровка?) ждём-с)
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§ директор пляжа
Возвращают их исконные названия - Токаев о переименовании населенных пунктов
директор пляжа


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Сообщений: 443
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 03.06.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

"Повального переименования нет. Ряду населенных пунктов, улиц возвращают их исконные названия.

Гагарина - Назарбаева
Кирова-Каирбекова
Тарана-Тауелсиздик - исконные....Кем исконные простите?
Или это неблагозвучные отголоски Советской эпохи? Затобольск - Тобыл? просто смешно.
какой опрос, какое мнение граждан..

"Русские вносят значительный вклад", а как же другие славянские национальности? или это подчеркивается так оригинально..

[Исправлено: директор пляжа, 03.06.2020 - 12:20]
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