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≡  В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38992
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.06.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рост заболеваемости связывают скорее с расширением тестирования на Covid-19, чем со снятием блокпостов.
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§ Горожанин_kst
Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1597
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 02.06.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний абзац перечитал несколько раз. Звучит как оправдание, весь этот спитч, в целом.
За то что не хватило смелости и воли отказаться от участия в мировой афёре, и возможности деньжат срубить на "борьбе"
Да, вирус есть, достаточно опасный, но не настолько, чтоб устраивать ему мировой культ. Достаточно разумного подхода, профилактики.
А вот этот раздутый балаган...Уже начинают проявляться контуры и направление действа. Видно, где полыхнул социум.Но ведь глобальных последствий ещё никто не осознаёт.
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§ Добринцофф
Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7322
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.06.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и ответ на мой вопрос из соседней ветки.Работающая экономика поважнее всяких эпидемий.
Цитата:
Странно,кто мне объяснит,почему два месяца назад когда на весь Казахстан было 3000-4000 заражённых и 1 случай в Костанайской области,всё закрывали,выставляли блок посты,одним словом вводили жёсткий карантин.
Сегодня когда по стране 11308 случаев,из них 182 в нашей области,всё открывается, карантин постепенно снижается.
Где логика?

Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=853010&topic_id=40864&forumid=1#853010

Всё таки прав был Лукашенко когда не стал закрывать предприятия,мы к тому же самому пришли только через два месяца этого абсурда.
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§ nmv85
Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа...
nmv85


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 23.04.20
Отправлено: 02.06.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дур дом творился два месяца,а последствия еще все впереди.
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§ alex_60
В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8450
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что у нас есть экономика?
А ну да сервисные услуги и купи продай.
Открыли чтобы милостыню от государства не просили, а сидели в своих магазинчиках,бутиках,
Салонах сотовой связи и подобное.
Работай народ, работай, создавай богатства страны
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§ maxsaf
Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6876
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Всё таки прав был Лукашенко когда не стал закрывать предприятия,мы к тому же самому пришли только через два месяца этого абсурда.

А я говорил - вводите любой абсурд, какой хотите, но основные предприятия должны работать с двойной нагрузкой, и это только чтобы удержаться на плаву.
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* Тот самый
Re: В Минздраве признали, что карантин при росте числа...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мы не видим роста уровня летальности


Как раз это и вызывает вопросы: летальность в Казахстане ниже, чем в Германии, Израиле и Сингапуре :-o Может скоро они будут к нам детей на операции возить?
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* Тот самый
В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 746
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 02.06.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Где логика?


Перестраховались. И СМИ нагнали жути с Ираном и Италией. Ну и время выйграли наверное, тесты закупили, помощь от всех получили и пр, без карантина эти +476 человек были бы в апреле.

Цитата:
Добринцофф:
прав был Лукашенко


Данные по Беларуссии гляньте. Половина мая около +920 в день. Ни больше, ни меньше. Видимо после всплеска батька приказал вирусу заражать не больше 1000 в день :lol: И он послушался. Что там у них на самом деле с коронавирусом не известно, цифры нарисованы.

[Исправлено: Тот самый, 02.06.2020 - 23:58]
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