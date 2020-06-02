В Минздраве признали, что карантин при росте числа заражённых Covid-19 смягчили ради экономики

Рост заболеваемости связывают скорее с расширением тестирования на Covid-19, чем со снятием блокпостов, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

Официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип признал, что карантинные меры в Казахстане смягчили при росте числа заражённых Covid-19, чтобы восстановить экономику.

"Мы смягчаем карантинные меры, убираем блокпосты ради того, чтобы экономика возродилась, чтобы люди стали зарабатывать. Те случаи, которые мы каждый день выявляем, это благодаря профтестированию, благодаря тому, что мы увеличили число лабораторий. Это не говорит о том, что мы открыли блокпосты, и больных стало больше. Рост социальных контактов он неизбежно приведёт к росту числа случаев, потому что инфекция никуда не делась, она среди нас и передаётся. Но наша задача своевременно выявить, своевременно оказать медицинскую помощь, чтобы система здравоохранения была готова. К этому мы как раз уже готовы", – сказал Диас Ахметшарип.

Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова отметила, что введённые карантинные меры позволили избежать взрывного характера эпидемии – высокой летальности и многочисленных тяжёлых случаев болезни, как это было в других странах, наиболее пострадавших от Covid-19. Казахстану удалось стабилизировать прирост заболеваемости, и сейчас система здравоохранения держит ситуацию под контролем.

"Несмотря на то, что мы видим ежедневный рост числа случаев, мы не видим роста уровня летальности, уровня тяжёлых случаев. Это как раз говорит о том, что ситуация под контролем, и что система здравоохранения подготовлена, она своевременно реагирует, готова выявлять и оказывать медицинскую помощи, не допуская роста летальности. Показатель летальности, показатель тяжёлых форм характеризуют развитие эпидемии, и все эти показатели у нас остаются стабильными", – сказала Айжан Есмагамбетова.