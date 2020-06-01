/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38984
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.06.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5-й этап смягчения ограничительных мер начался в регионе сегодня, 1 июня. Решение о его введении приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
Читать новость

§ Тот самый
Re: Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 741
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять Архимед без маски
Профайл

§ Добринцофф
Re: Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7319
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.06.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно,кто мне объяснит,почему два месяца назад когда на весь Казахстан было 3000-4000 заражённых и 1 случай в Костанайской области,всё закрывали,выставляли блок посты,одним словом вводили жёсткий карантин.
Сегодня когда по стране 11308 случаев,из них 182 в нашей области,всё открывается, карантин постепенно снижается.
Где логика?
Профайл

§ electro
Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 01.06.20 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Логика в том, что они поначалу обкакались, а теперь привыкли.
Ходить такими...
Профайл

§ ACROS
Re: Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 670
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 01.06.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
они



ОНИ - это кто? Ведь заражают друг-друга коронавирусом простые люди, граждане этой страны. Власть наоборот каждый день говорит, нет не говорит, а талдычит: маски, перчатки, безопасное расстояние, никуда без надобности не ходить,сидеть дома, не посещать места скопления людей и так далее и тому подобное.
Профайл

§ alex_60
Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8440
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 19:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Я смотрю у вас логика, да вообще что то вообще отсутствует.
Разъясните что вы хотели сказать?
Или как обычно...
Весь мир борется с напастью,
А вы гадите на тех, кто на переднем фронте борьбы. Кто в первую очередь несёт ответственность за людей.
Профайл

§ electro
Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 01.06.20 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Цитата:
alex_60:

Да, други, простите меня, эти слова были направлены, естественно, ВЛАСТЯМ и, наверняка, многие из прочитавших это поняли...
А что с вами не так :-x
...
Профайл

§ electro
Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 214
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 01.06.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Весь мир борется с напастью Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=853016&topic_id=40864&forumid=1#853016

:lol: :lol: :lol:
Цитата:
А вы гадите на тех, кто на переднем фронте борьбы Источник: https://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=853016&topic_id=40864&forumid=1#853016

:lol: :lol: :lol: :lol:
дайте отдышаться, а то щас и сдохну от смеха :lol: :lol:
Профайл

§ Козлов я
Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1333
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.06.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Весь мир борется с напастью




Цитата:
electro:
А что с вами не так
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 44
Пользователей: 0
Всего: 44

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 46 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 66.75 Ko -
^ Наверх