Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области

5-й этап смягчения ограничительных мер начался в регионе сегодня, 1 июня. Решение о его введении приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.

В рамках 5-го этапа с 1 июня (за исключением Житикары) с усилением санитарно-эпидемиологического режима вводятся следующие послабления режима карантина:

1. Свободный выход жителей из мест проживания;

2. Работа вокзалов, автостанций (с 1 июня начато железнодорожное сообщение по РК);

3. Передвижение между населенными пунктами;

4. Использование личного, служебного, общественного автотранспорта и такси без ограничений;

5. Работа религиозных объектов с одновременным использованием не более 1/3 части площади объекта, с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима;

6. Деятельность объектов общественного питания с числом посетителей не более 50 человек, с 7.00 до 23.00, с расстановкой столов не ближе 2 метров друг от друга, летних террас - не более 30 человек, с расстановкой столов не ближе 2 метров друг от друга, без проведения банкетов, свадеб, юбилеев и других массовых мероприятий, а также мероприятий, связанных со школьными выпускными;

7. Работа объектов розничной торговли, рынков по режиму, установленному до карантина;

8. Деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых, с соблюдением социальной дистанции;

9. Возобновление учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и спортивных клубах;

10. Детских дошкольных организаций в прежнем режиме;

11. Продлить работу общественного городского транспорта до 23.00, за исключением Рудного, где движение осуществлять согласно установленному расписанию до введения карантина.

Остается приостановленной деятельность:

- По проведению зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей;

- Семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников;

- Кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых);

- Ночных клубов, букмекерских контор, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулинг центров, караоке;

- Работа баз отдыха, санаториев, профилакториев;

- Аквапарков, бассейнов, тату-салонов;

- Бань и саун с числом посещений более 20 одновременно;

- Работа выставок.

Также приостановлена работа загородных и пришкольных лагерей, за исключением трех загородных лагерей областных интернатных организаций.

Аким области Архимед Мухамбетов отметил, что решение о дальнейшем послаблении ограничительных мер будет принято не ранее 8 июня, а решение о работе детских загородных и пришкольных лагерей - после 15 июня.

На сегодня в регионе зарегистрировано 182 случая COVID-19, 84 человека выздоровели.

Фото пресс-службы акима Костанайской области