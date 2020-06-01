Коронавирус в Костанайской области:
Вокзалы, религиозные объекты, рестораны - кому и как разрешили работать с 1 июня в Костанайской области
5-й этап смягчения ограничительных мер начался в регионе сегодня, 1 июня. Решение о его введении приняли на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба акима Костанайской области.
В рамках 5-го этапа с 1 июня (за исключением Житикары) с усилением санитарно-эпидемиологического режима вводятся следующие послабления режима карантина:
1. Свободный выход жителей из мест проживания;
2. Работа вокзалов, автостанций (с 1 июня начато железнодорожное сообщение по РК);
3. Передвижение между населенными пунктами;
4. Использование личного, служебного, общественного автотранспорта и такси без ограничений;
5. Работа религиозных объектов с одновременным использованием не более 1/3 части площади объекта, с соблюдением социальной дистанции, режима проветривания и санитарно-дезинфекционного режима;
6. Деятельность объектов общественного питания с числом посетителей не более 50 человек, с 7.00 до 23.00, с расстановкой столов не ближе 2 метров друг от друга, летних террас - не более 30 человек, с расстановкой столов не ближе 2 метров друг от друга, без проведения банкетов, свадеб, юбилеев и других массовых мероприятий, а также мероприятий, связанных со школьными выпускными;
7. Работа объектов розничной торговли, рынков по режиму, установленному до карантина;
8. Деятельность образовательных центров, курсов подготовки и переподготовки специалистов различных отраслей, семинарских занятий, кружков для взрослых, с соблюдением социальной дистанции;
9. Возобновление учебно-тренировочного процесса в спортивных школах и спортивных клубах;
10. Детских дошкольных организаций в прежнем режиме;
11. Продлить работу общественного городского транспорта до 23.00, за исключением Рудного, где движение осуществлять согласно установленному расписанию до введения карантина.
Остается приостановленной деятельность:
- По проведению зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий с большим скоплением людей;
- Семейных, памятных, обрядовых и иных мероприятий, оказание кейтеринговых услуг и услуг по организации праздников;
- Кинотеатров, театров для посещения зрителей, игровых площадок всех видов (за исключением дворовых);
- Ночных клубов, букмекерских контор, компьютерных и игровых клубов, кальянных, бильярдных, боулинг центров, караоке;
- Работа баз отдыха, санаториев, профилакториев;
- Аквапарков, бассейнов, тату-салонов;
- Бань и саун с числом посещений более 20 одновременно;
- Работа выставок.
Также приостановлена работа загородных и пришкольных лагерей, за исключением трех загородных лагерей областных интернатных организаций.
Аким области Архимед Мухамбетов отметил, что решение о дальнейшем послаблении ограничительных мер будет принято не ранее 8 июня, а решение о работе детских загородных и пришкольных лагерей - после 15 июня.
На сегодня в регионе зарегистрировано 182 случая COVID-19, 84 человека выздоровели.
Фото пресс-службы акима Костанайской области
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