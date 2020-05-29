Цитата: Vit:

Ну если б я работал там. То меньше чем за 100 лямов не поехал бы обезреживать перикись-водорода.

1. Ты бы не знал, что в этом пузырьке. Приехал --> обезвредил --> только потом узнал, что там - всего-навсего перекись водорода.

2. Ты подписал контракт на гораздо меньшую сумму и ты просто обязан поехать на обезвреживание. Ты дал присягу. Не поехал, значит, ты - просто трус и предатель, не МУЖЧИНА, обещнулся защищать своих сограждан и не сдержал своё слово.