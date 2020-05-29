Бутылочка с перекисью водорода стала причиной оцепления на железнодорожном вокзале Костаная

Подозрительный предмет в сумке обнаружили сотрудники линейного отдела полиции у женщины при входе в здание железнодорожного вокзала. Это произошло при обязательном досмотре сумки на сканере. В результате вокзал был оцеплен.

Фотографии с места происшествия прислали в редакцию очевидцы.

- Были предприняты все положенные в таких случаях меры безопасности. При подробном досмотре установлено, что в сумке находилась бутылка с перекисью водорода, - сообщила на запрос "НГ" пресс-секретарь департамента полиции Ирина БЕЖЕНАРЬ.

"Подозрительным предметом" оказался аптечный пузырек, емкостью 100 мл.