Обликоморале Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7416

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:50 Цитата: Vit:



Если на юга отправят "отдыхать", то и через полгода возможно ..

А коли к нам на Кушмурун, то вряд ли ...

Да, не вопрос...спорим.

Ууу, так ему колонию-поселение дали, не обратил сразу внимание..тохда в Нурсултанское скорее всего "поселение", так как у нас на "Коровьем" -"перережимное".

Да и вообще чего гадать, время покажет...



[Исправлено: Обликоморале, 28.05.2020 - 15:06]



[Исправлено: Обликоморале, 28.05.2020 - 15:08]