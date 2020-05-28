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≡ Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 11:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алексея ТАРАСОВА огласили сегодня, 28 мая. Оглашение прошло в суде №2 Костаная в онлайн-режиме для гособвинителя и представителей СМИ. Сам Тарасов и два его адвоката на этот раз присутствовали в зале суда.
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§ сайлау курманов
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3796
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.05.20 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну тогда действительно повезло ему, тут мозги выносил не хотел подписывать , видимо хотел чтоб ручки позолотили, а теперь сухим вылез, поражаюсь нашему правосудию
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§ drakon
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19283
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
теперь сухим вылез,

На "Коровьем озере",будет
отбывать... :-o
Колония-поселения... :-(
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§ Yorik
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 886
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 28.05.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно реестру должностей аким города является политическим служащим. В соответствии с принятыми в конце 2019-го года постановлениями - должен подать в отставку в течение 10 дней после вступления приговора подчиненному в законную силу по коррупционному делу... Будем посмотреть, работает ли это.
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§ Обликоморале
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7416
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.05.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Если на юга отправят "отдыхать", то и через полгода возможно ..
А коли к нам на Кушмурун, то вряд ли ...
Да, не вопрос...спорим. :lol:
Ууу, так ему колонию-поселение дали, не обратил сразу внимание..тохда в Нурсултанское скорее всего "поселение", так как у нас на "Коровьем" -"перережимное".
Да и вообще чего гадать, время покажет...

[Исправлено: Обликоморале, 28.05.2020 - 15:06]

[Исправлено: Обликоморале, 28.05.2020 - 15:08]
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§ abaika95
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4014
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.05.20 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ждем что скажет официальный представитель акимата на форуме./




Официально сообщаю,одному из жителей отдаленных микрорайонов города,если он не читал статью, что Тарасова вроде бы взяли под стражу,но приговор в законную силу ещё не вступил, и может быть обжалован в течении 15 дней.



Цитата-/Ага и путь на вопрос ответит/

Ага отвечаю, активисту-урбанисту-каллализатору(от слова кала-город)
За сантой-барбарой по Костанайски не слежу) и вам не советую,мыльные истории мозги разжижают) что потом начинаешь от нечего делать в Фотошопе играться)

[Исправлено: abaika95, 28.05.2020 - 15:12]
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§ electro
Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 205
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 28.05.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
официальный представитель акимата


Сокращенно: ОПА
:-)
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§ abaika95
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4014
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 28.05.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сокращенно: ОПА/



Можно ещё добавить) что мелочиться то?)
Официальный представитель акимата-желает обьяснить позицию активистам )
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§ Тимур Гафуров
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 523
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 28.05.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Так прокуроры просят или признают?

Поправили, спасибо
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§ Гога
Re: Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2563
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 28.05.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
работает ли это.

----Найдут отмазку . 8-)
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