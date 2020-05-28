Экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея Тарасова приговорили к трем с половиной годам лишения свободы

Приговор в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Алексея ТАРАСОВА огласили сегодня, 28 мая. Оглашение прошло в суде №2 Костаная в онлайн-режиме для гособвинителя и представителей СМИ. Сам Тарасов и два его адвоката на этот раз присутствовали в зале суда.

Фото из архива "НГ"

- Тарасова Алексея Николаевича признать виновным по ст. 361 и ст. 365 УК РК и назначить ему 3 года и 6 месяцев лишения свободы, - огласил приговор судья Самат САТМАГАМБЕТОВ. - Без конфискации имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Отбывание наказание назначить в колонии минимальной безопасности (колонии-поселении). Меру пресечения в отношении Тарасова изменить и арестовать в зале суда.

После этих слов приставы надели наручники на экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная в зале суда.

- Тарасов, вам понятен приговор, вопросы есть? - поинтересовался судья.

- Понятен, вопросов нет, - коротко ответил Алексей Тарасов.

Прения по этому делу прошли 27 мая. Прокурор попросил для подсудимого 4,5 года ограничения свободы. Он заявил, что полностью доказана вина Тарасова в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и нанесению вреда ТОО "Сервис КСТ", которое строило арку Центрального сквера стоимостью 80 млн тенге. Тогда подрядчик обвинил заказчика - отдел ЖКХ - в том, что руководитель отдела не подписал ни один акт выполненных работ, несмотря на сданную в срок арку. Предприятие выиграло дело в суде апелляционной инстанции. Прокурор также заявил, что Тарасов полностью погасил сумму ущерба отделу ЖКХ в сумме более 11 млн тенге, поэтому и просил наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня вынесения.