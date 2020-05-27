«Вину признаю, раскаиваюсь...» - На процессе по делу Алексея Тарасова прошли прения

Как и весь процесс по уголовному делу в отношении экс-руководителя отдела ЖКХ акимата Костаная Алексея ТАРАСОВА, прения прошли в суде № 2 в онлайн-режиме. Стороны высказались сегодня, 27 мая.

В связи с признанием вины процесс по делу Алексея Тарасова прошел в сокращенном режиме

В связи с плохой слышимостью судья попросил гособвинителя изложить суть дела коротко.

Прокурор заявил, что противоправные действия и вина Тарасова по двум статьям УК РК: ч. 4 п. 3 ст. 361 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 5 п. 2, ч. 3 п. 2 ст. 365 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) полностью доказана. В частности, согласно обвинительному заключению, Тарасов в целях извлечения выгоды для себя воспрепятствовал предпринимательской деятельности и нанес вред ТОО "Сервис КСТ", которое строило арку Центрального сквера стоимостью 80 млн тенге. Подрядчик обвинил заказчика - отдел ЖКХ - в том, что руководитель отдела не подписал ни один акт выполненных работ, несмотря на сданную в срок арку. Предприятие выиграло дело в суде апелляционной инстанции.

- Потерпевшие претензий не имеют, ущерб, который он нанес отделу ЖКХ, подсудимый полностью погасил, - отметил гособвинитель. - К смягчающим обстоятельствам также относятся чистосердечное раскаяние, полное признание вины и наличие шестерых детей. В связи с этим прошу назначить Тарасову 4 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь период наказания.

Кроме того, Тарасову могут пожизненно запретить занимать должности на госслужбе, а во время пробационного контроля - посещать увеселительные заведения и выезжать за пределы области без специального разрешения.

Представитель потерпевшей стороны, руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай Мусин сообщил, что претензий к подсудимому не имеет и просит назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Адвокат подсудимого Юрий СОКОЛОВ заявил, что его подзащитный полностью осознал свою вину.

- Он прочувствовал всю ответственность за это преступление, - отметил Соколов. - Сам явился с повинной в антикоррупционную службу. Сумму ущерба в размере 11 132 919 тенге отделу ЖКХ погасил в полном объеме. В связи с этим прошу назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Сам Алексей Тарасов в последнем слове сказал:

- Вину признаю полностью, раскаиваюсь! Прошу суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

Оглашение приговора по этому делу назначили на 28 мая.

Фото Ксении РЕБИК