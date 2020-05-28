Цитата: Victor Yang:

Тут оба правы, а накосячили либо проектировщики, которые положили коллектор под пахотной землёй (хотя неизвестно - запрещали ли тогда нормы это делать - хозяин у всех один был) или те кто потом устроил пахотную землю над коллектором, ну или те кто при приватизации их разделил.

Здесь, как раз, вы не правы. Согласно ещё советского СНиП 2.05.06-85 "Подземная прокладка трубопроводов", устройство трубопроводов не запрещается на пахотных землях, глубина залегания не менее 1,0 м. до верха трубы в свету.

Так что здесь прав владелец пахотных земель, хотя законами не запрещено подземное устройство сетей на землях не принадлежащих Застройщику таких сетей.

Главное получить согласие владельца/арендатора земельного участка, который вправе запросить компенсацию и (или)компенсацационные мероприятия, среди котоерых та же рекультивация.

К сказанному выше, кроме строительства подразумевается возможным реконструкция или демонтаж.

Ну а про сервитуты, можно сказать одно - владелец подземных сетей не в праве навязывать свои условия, один выход договариваться с владельцем/арендатором земельных участков.

Ну а как на это отреагирует местный суд, история иная...



[Исправлено: ГИП, 28.05.2020 - 19:26]