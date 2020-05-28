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§ NG.kz
На поле чудес в стране дураков?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава крестьянского хозяйства не дает выкапывать трубы на своей земле и попадает под суд. Заседаний пока не было, только предварительно-подготовительные встречи сторон. Обмен документами. По обе стороны баррикады - предприниматели, поэтому суд экономический. Но на простой спор хозяйствующих субъектов противостояние не похоже. Уж очень интересную роль в нем играет исполнительная власть Костанайского района. Процесс обещает быть выразительным. Пока предыстория.
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* Victor Yang
Re: На поле чудес в стране дураков?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12724
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.05.20 - 08:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В своё время накосячили чиновники, а сейчас - "эффект бабочки".
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§ Козлов я
Re: На поле чудес в стране дураков?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1319
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.20 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ужас какой-то. Это не "эффект бабочки", а жизнь "бабочки-однодневки".
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§ сайлау курманов
Re: На поле чудес в стране дураков?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3796
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.05.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сто пудов землевладелец прав, копатель пусть в другом месте роется без причинения вреда другим
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§ elektron
На поле чудес в стране дураков?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5057
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 28.05.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В своё время

В своё время, сидел бы этот копатель, лет дцать. А сегодня видите ли легальный предприниматель. 8-)
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* Victor Yang
На поле чудес в стране дураков?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12724
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.05.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Сто пудов землевладелец прав, копатель пусть в другом месте роется без причинения вреда другим

Сайлау, я не сомневаюсь что ты хороший человек, но слишком эмоциональный. И лучше не давать тебе юридических оценок. Тут оба правы, а накосячили либо проектировщики, которые положили коллектор под пахотной землёй (хотя неизвестно - запрещали ли тогда нормы это делать - хозяин у всех один был) или те кто потом устроил пахотную землю над коллектором, ну или те кто при приватизации их разделил. Вся проблема тут в том что крестьянин боится ВОЗМОЖНОЙ негодности земли. Но рыть можно разрешить, но с условиями. И если уже эти условия не будут выполнены - считать убытки и подавать иск. Я д7что выход только такой. И пусть хозяин коллектора посчитает - стоит ли овчинка выделки, если по недосмотру рабочего сломается комбайн и нужно будет эту поломку как-то компенсировать.
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§ Мишаня
Re: На поле чудес в стране дураков?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 28.05.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Хорошее предложение. Только чтобы потом копатель внезапно не обанкротился, надо внести обеспечительный депозит, на сумму работ по рекультивации. Тогда будет по честному. И трубы выкопаны и земля рекультивирована если не самим копателем, то за счёт его депозита
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* ГИП
На поле чудес в стране дураков?
ГИП


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 1282
Регистрация: 25.05.09
Отправлено: 28.05.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут оба правы, а накосячили либо проектировщики, которые положили коллектор под пахотной землёй (хотя неизвестно - запрещали ли тогда нормы это делать - хозяин у всех один был) или те кто потом устроил пахотную землю над коллектором, ну или те кто при приватизации их разделил.

Здесь, как раз, вы не правы. Согласно ещё советского СНиП 2.05.06-85 "Подземная прокладка трубопроводов", устройство трубопроводов не запрещается на пахотных землях, глубина залегания не менее 1,0 м. до верха трубы в свету.
Так что здесь прав владелец пахотных земель, хотя законами не запрещено подземное устройство сетей на землях не принадлежащих Застройщику таких сетей.
Главное получить согласие владельца/арендатора земельного участка, который вправе запросить компенсацию и (или)компенсацационные мероприятия, среди котоерых та же рекультивация.
К сказанному выше, кроме строительства подразумевается возможным реконструкция или демонтаж.
Ну а про сервитуты, можно сказать одно - владелец подземных сетей не в праве навязывать свои условия, один выход договариваться с владельцем/арендатором земельных участков.
Ну а как на это отреагирует местный суд, история иная...

[Исправлено: ГИП, 28.05.2020 - 19:26]
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