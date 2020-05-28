/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Опять ленимся		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Опять ленимся
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.05.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Увлеклась в последнее время рецептами ленивых блюд. Оладьи с тушеной капустой, оладьи с зеленым луком и яйцом - прекрасные варианты, например, для дачи, где неудобно возиться с пирожковым тестом... Есть у меня еще один простой рецепт, но с очень приятным результатом. Скажем так, по мотивам белорусских колдунов.
Читать статью

* drakon
Re: Опять ленимся
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19283
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.05.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я тоже - увлёкся.
:lol: :lol: :lol:
Профайл

§ юля елиссева
Re: Опять ленимся
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1574
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.05.20 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять эти нагугленные рецепты, вместо обзоров!
раз уж рецепты, так, коли сегодня день рождения маянезика, нагуглили бы рецепт с сим соусом!
Профайл

§ Козлов я
Опять ленимся
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 28.05.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Ну очень ленивая. :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 1
Всего: 58

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 50.63 Ko -
^ Наверх