Аsем Re: Уволить руководителя управления по контролю за... #45





(Пользователи) Сообщений: 1

Регистрация: 25.05.20 (Пользователи) Отправлено: - 16:32 Нурлана Абдуова знаю с 2006 года, тогда он приехал к нам в регион специалистом. Годы показали, какой он человек: грамотный, умный, порядочный! Я до сих пор обращаюсь к нему за советом, как к грамотному агроному! А какой руководитель, таких еще поискать! Человек с честью и достоинством, человек уважающий себя! Человек уважающий себя, будет уважать и окружающих! Я представляю, как начнут активизироваться диванные эксперты, я вам отвечу: да он грамотный, да он умный, да он порядочный! Почему вы считаете, что хорошие коменты писать нельзя? Почему ваши негативные мнения, которые вы высосали с пальца - правильные? Запомните такую истину КАЖДЫЙ СУДИТЬ ПО МЕРЕ СВОЕЙ РАСПУЩЕННОСТИ, это во -первых, во - вторых, не судите и не судимы будете! Жизнь всех расставит по своим местам, просто в нынешнее время порядочным людям, ары бар- намысы бар, тяжелее живётся и это, к сожалению, наша истина!