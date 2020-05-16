/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
§ NG.kz
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38961
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы.
Читать новость

§ Аsем
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Аsем


(Пользователи)
Сообщений: 1
Регистрация: 25.05.20
Отправлено: 28.05.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлана Абдуова знаю с 2006 года, тогда он приехал к нам в регион специалистом. Годы показали, какой он человек: грамотный, умный, порядочный! Я до сих пор обращаюсь к нему за советом, как к грамотному агроному! А какой руководитель, таких еще поискать! Человек с честью и достоинством, человек уважающий себя! Человек уважающий себя, будет уважать и окружающих! Я представляю, как начнут активизироваться диванные эксперты, я вам отвечу: да он грамотный, да он умный, да он порядочный! Почему вы считаете, что хорошие коменты писать нельзя? Почему ваши негативные мнения, которые вы высосали с пальца - правильные? Запомните такую истину КАЖДЫЙ СУДИТЬ ПО МЕРЕ СВОЕЙ РАСПУЩЕННОСТИ, это во -первых, во - вторых, не судите и не судимы будете! Жизнь всех расставит по своим местам, просто в нынешнее время порядочным людям, ары бар- намысы бар, тяжелее живётся и это, к сожалению, наша истина!
Профайл

§ Kairat stayer
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 28.05.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
А суд, тем более дисциплинарная комиссия, зазря не посодит. Значит, есть за что! Или вы не верить в гуманность и справедливость Казахстанского правосудия!? А главное, в неотвратимость! А если верите, зачем ваши комментарии? Или как говорит наш аксакал форума, синьор Бегунок- власть разберется! Кого награждать, а кого сажать!


Меня зачем сюда впрягли, ни одного комментария в этой ветке не написал. Н.Абдуовым лично не знаком и ничего отрицательного или положительного не могу сказать.

Вот одного человека входящего в состав Совета по этике в Костанайской области знаю, вчера к нему забегал, ранее три года под его непосредственным руководством работал, справедливый, честный и принципиальный человек, надеюсь, что там все такие.
Профайл
Ответить 
Страница 4 из 4«1234
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 62
Пользователей: 1
Всего: 63

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 50.8 Ko -
^ Наверх