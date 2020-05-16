Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области

Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента Агентства РК по делам госслужбы.

Нурлан Абдуов /Фото из архива "НГ"

"В настоящее время Антикоррупционной службой области расследуется уголовное дело по подозрению его в совершении ряда коррупционных уголовных правонарушений, - говорится в сообщении. - Наряду с этим в действиях чиновника усмотрены признаки дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, материалы о котором были представлены Антикоррупционной службой региона".

Заслушав все обстоятельства дела, Совет по этике рекомендовал наложить на руководителя Управления дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

Ранее СМИ сообщали, что Антикоррупционной службой Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений акимата региона.

"Он подозревается в превышении должностных полномочий, выразившихся в незаконном прекращении процедуры принудительного изъятия в государственный фонд земельного участка, не используемого по назначению. То есть земельный участок выдается на определенный срок для использования в течение трех лет по целевому назначению. К примеру, строительство жилого дома, ведение подсобного хозяйства, срок которого начинает исчисляться с момента его выдачи. При неиспользовании производится принудительное изъятие земельного участка в государственный фонд", - сообщил 29 февраля следователь первого департамента Агентства по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов на брифинге.

С санкции суда подозреваемый временно отстранен от исполнения должностных полномочий.

12 февраля собкор газеты "Время" в Костанайской области Стас Киселёв сообщал о том, что в Костанае стало известно о задержании сотрудников областной земельной инспекции.

"По данным наших источников, среди задержанных – руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области Нурлан АБДУОВ, - сообщала газета. - Абдуов в должности руководителя этого учреждения, которое в течение последних лет не раз меняло название и принадлежность к различным ведомствам, пребывает с 2017 года. Ему 43 года, и вся его карьера строилась исключительно на территории Костанайщины".