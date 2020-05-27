yudjin Re: «Будем двигаться от квартала к кварталу» - Изменения в... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6620

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:08 Цитата: Депутаты единогласно проголосовали за

Интересно, почему из 33-х депутатов областного маслихата в зале присутствуют единицы? Почему остальных нет? Не сочли нужным? Так как тогда они выполняют свои обязательства перед народом, который их якобы выбрал?