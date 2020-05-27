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§ NG.kz
«Будем двигаться от квартала к кварталу» - Изменения в бюджет внесли депутаты маслихата Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38944
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.05.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередная сессия Костанайского областного маслихата внесла изменения в расходную часть бюджета региона на 2020-2022 годы. Сам бюджет депутаты принимали 18 декабря 2019 года.
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§ yudjin
Re: «Будем двигаться от квартала к кварталу» - Изменения в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6620
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 27.05.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Депутаты единогласно проголосовали за

Интересно, почему из 33-х депутатов областного маслихата в зале присутствуют единицы? Почему остальных нет? Не сочли нужным? Так как тогда они выполняют свои обязательства перед народом, который их якобы выбрал?
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§ юля елиссева
«Будем двигаться от квартала к кварталу» - Изменения в бюджет внесли депутаты маслихата Костанайской области
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1572
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 27.05.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
почему из 33-х депутатов областного маслихата в зале присутствуют единицы?

написали, видимо, расписку о том, что свой "одобрямс" делегируют коллегам, которые на заседание придут. Не отрываться же, из-за очередного дежурного одобрямса от основной работы...
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§ Горожанин_kst
«Будем двигаться от квартала к кварталу» - Изменения в бюджет внесли депутаты маслихата Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1589
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 27.05.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

На удалёнке.
В свете последних решений Партии и Правительства, ввиду тревожной ситуации в мире, на почве бушующей короновирусной инфекции, до 50% персонала должны работать дистанционно.
А у этих, что в зале, интернета дома нету :lol:

[Исправлено: Горожанин_kst, 27.05.2020 - 14:40]
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§ Ольга Колоколова
Re: «Будем двигаться от квартала к кварталу» - Изменения в...
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2426
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 27.05.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересно, почему из 33-х депутатов областного маслихата в зале присутствуют единицы? Почему остальных нет?
. Сессия проходила в режиме ВКС. Большинство депутатов голосовали онлайн. Карантин же, забыли?)
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