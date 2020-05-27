«Будем двигаться от квартала к кварталу» - Изменения в бюджет внесли депутаты маслихата Костанайской области

Очередная сессия Костанайского областного маслихата внесла изменения в расходную часть бюджета региона на 2020-2022 годы. Сам бюджет депутаты принимали 18 декабря 2019 года. Сессия проходила в режиме ВКС.

- Почему мы эти расходы не предусмотрели еще в декабре? Сейчас такая ситуация, когда поступление налогов может снижаться. Мы будем отслеживать, как поступают платежи в бюджет и решать, на что расходовать поступления от квартала к кварталу, - заявил, выступая на сессии, аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ.



Депутаты единогласно проголосовали за выделения дополнительных средств на приоритетные нужды региона.

В частности 189,6 млн тенге направлены на разработку ПСД по 27-ми проектам, которые будут реализованы в двенадцати населенных пунктах области в рамках программы "Ауыл Ел Беcігі". Это с. Аманкарагай Аулиекольского района, с. Әйет и Майское района Б. Майлина, с. Забеловка и Пригородное Житикаринского района, п. Карабалык и с. Научное Карабалыкского района, с. Октябрьское и Железнодорожное Карасуского района, с. Заречное Костанайского района, с. Шолаксай Наурзумского района, с. Узунколь Узункольского района. Проекты будут реализовываться в 2021 году за счет трансферта из республиканского бюджета.

867,4 млн тенге выделены управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Больше обычного было потрачено на текущее содержание дорог областного значения и дорог Костаная в связи со снежной зимой. 101,4 млн тенге выделено на строительство снегозащитных сооружений на дороге областного значения Аулиеколь-Жалдама.

566 млн тенге выделено управлению образования для приобретения учебников и учебно-методических комплексов в школы регионов области, а также на ремонт отопительных систем учреждений образования, приобретение масок и перчаток для школ, работающих в штатном режиме, и пр.

Будут профинансированы ПСД на капитальный ремонт Амангельдинской СШ и Костанайского колледжа автомобильного транспорта, а также строительство медколледжа в Рудном и общежития медколледжа в Костанае.

Также на сессии депутаты единогласно приняли отчет об исполнении бюджета на 2019 год. Приоритетными для бюджета были социальные вопросы. "Так и останется в дальнейшем", - говорилось на сессии.

Председатель ревизионной комиссии по Костанайской области Дмитрий КОСТЮКОВ отметил, что по итогам 2019 года доходная часть областного бюджета исполнена. В то же время следует отметить, что при планировании бюджета, налоговые поступления по отдельным доходным источникам были утверждены ниже фактического исполнения 2018 года. Сумма переплаты по налоговым платежам в областной бюджет по состоянию на 01.01.2020 г. составила 88,7 млн тенге. Это на 42% больше переплаты по состоянию на 01.01.2019 г.