Горожанин_kst Re: 5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской... #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1577

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:55 А про "нормальную жизнь", да, соглашусь. Можно не сомневаться вирус существует, он опасен. И он ещё толком к нам и не заходил. А денежек на борьбу с ним уже спущено ого-го. Что-то ещё заначено, верится. Ощущение отчётливое, всё только начинается.

Вопросы к борцам возникают, если сейчас осторожно заявляется, что мы только на пороге...на кой было деньги на вату раскатывать? Спрос с ватокатов будет?