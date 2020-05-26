5 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Костанайской области

Все случаи завозные и все заболевшие - не жители Костанайской области. Об этом сегодня, 26 мая, сообщили в информационном оперативном штабе.

Иллюстративное фото vecernji.hr

82 казахстанца 24 мая на автобусе из Москвы пересекли границу на автопереходе «Кайрак». Всех пассажиров разместили в карантинные стационары и взяли анализы на КВИ. COVID-19 подтвердился у 5 человек - мужчин 1963, 1965, 1966, 1999 года рождения и женщины 1973 года рождения. Все они жители других регионов РК.

- Все пациенты переведены в инфекционные стационары Костанайской области, где получают лечение согласно утвержденного протокола, - сообщили в штабе. - Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Всего в Костанайской области зарегистрировано 127 случаев заболевания COVID-19, 60 человек выздоровело, 1 скончался.