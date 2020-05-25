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§ NG.kz
Выплата в 42 500 тенге: утверждены правила пересмотра заявок
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38930
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утвержден порядок пересмотра заявлений граждан, которым отказали в получении соцвыплаты в 42 500 тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
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§ Тот самый
Выплата в 42 500 тенге: утверждены правила пересмотра заявок
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 731
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 25.05.20 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года


Зато работающим, но подавшим на 42500 как потерявшие доход самозанятые, быстро начислили за 2 месяца. Никто даже не проверял, что нет зарегистрированных ИП на их ИИН, продолжают поступать пенсионные, работодатель делает соцотчисления и пр.

Также как с квартирами многодетным или армянскими номерами - законопослушным у нас быть не выгодно. А те, кому положена выплата, должны подать 2 раза заявку, написать на e-mail и их заявку (возможно!) рассмотрят к декабрю.

[Исправлено: Тот самый, 25.05.2020 - 11:36]
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§ KOS77
Выплата в 42 500 тенге: утверждены правила пересмотра заявок
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 726
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 25.05.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Ход конём" сделать решили. Возмущались, получите заведомо почти неисполнимую схему для выплаты положенного пособия. А ведь сначала достаточно было не менее одного отчисления соцналога. Видимо невероятно сложно это проверить?!
Цитата:
Тот самый:
законопослушным у нас быть не выгодно. А те, кому положена выплата, должны подать 2 раза заявку, написать на e-mail и их заявку (возможно!) рассмотрят к декабрю

+100500

[Исправлено: KOS77, 25.05.2020 - 15:22]
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