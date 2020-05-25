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Выплата в 42 500 тенге: утверждены правила пересмотра заявок
Утвержден порядок пересмотра заявлений граждан, которым отказали в получении соцвыплаты в 42 500 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.
Сообщается, что для пересмотра заявления нужно подать заявление в районный либо городской штаб.
"Заявление подается:
Работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.
Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты", - говорится в сообщении.
Перечень необходимых документов:
Для работодателей, подающих документы за своих работников:
- приказы о направлении в отпуск без сохранения заработной платы;
- документы, подтверждающие факт потери дохода работодателя в период ЧП (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы);
- декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200).
Для ИП и лиц, занимающихся частной практикой:
- декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200);
- документы, подтверждающие факт потери дохода (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы).
Для лиц, работающих по ГПХ:
- договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с юридическим лицом.
"После рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты в 42 500 тенге.
Положительное заключение передается в отделение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которое формирует "электронный макет дела заявителя" и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты", - уточняют в министерстве.
Если заявитель не согласен с решением, то он может обратиться в областной (городской) штаб через рабочий орган штаба.
С учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года.
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