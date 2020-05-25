Выплата в 42 500 тенге: утверждены правила пересмотра заявок

Утвержден порядок пересмотра заявлений граждан, которым отказали в получении соцвыплаты в 42 500 тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения.

Сообщается, что для пересмотра заявления нужно подать заявление в районный либо городской штаб.

"Заявление подается:

Работодателем – за работников МСБ, крупного предпринимательства (в регионах, где введен карантин), некоммерческих юридических лиц. При этом заявления подаются только за работников, по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты.

Самостоятельно – индивидуальными предпринимателями, лицами, занимающимися частной практикой, плательщиками ЕСП, лицами, работающими по договорам гражданско-правового характера (далее – ГПХ), по которым имеются решения об отказе в назначении (прекращении) социальной выплаты", - говорится в сообщении.

Перечень необходимых документов:

Для работодателей, подающих документы за своих работников:

- приказы о направлении в отпуск без сохранения заработной платы;

- документы, подтверждающие факт потери дохода работодателя в период ЧП (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы);

- декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200).

Для ИП и лиц, занимающихся частной практикой:

- декларация, принятая органами государственных доходов (для сверки с КГД, форма 200);

- документы, подтверждающие факт потери дохода (финансовая и иная отчетность, включая выписки с банковских счетов, бухгалтерский баланс и другие документы).

Для лиц, работающих по ГПХ:

- договор ГПХ на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с юридическим лицом.

"После рассмотрения предоставленных документов районный (городской) штаб выносит заключение о наличии/отсутствии права на назначение соцвыплаты в 42 500 тенге.

Положительное заключение передается в отделение НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", которое формирует "электронный макет дела заявителя" и передает данные в филиал ГФСС. Филиал ГФСС принимает решение о назначении или отказе в назначении социальной выплаты", - уточняют в министерстве.

Если заявитель не согласен с решением, то он может обратиться в областной (городской) штаб через рабочий орган штаба.

С учетом требований карантина, в целях недопущения массового скопления людей, заявления будут рассматриваться до 1 декабря 2020 года.

Список штабов регионов Костанайской области