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Как получить разрешение на передвижение по городам и районам Костанайской области в период карантина?

16 апреля 2020, 20:34 |  Коронавирус

В связи с введением карантина на территории Костанайской области и в соответствии с п. 1.4.1 Постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области от 15.04.2020 г. №11 предприятиям, деятельность которых не приостанавливается, необходимо получить разрешение Регионального оперативного штаба города/района, находящегося по месту деятельности предприятия.

Фото из архива "НГ"

По вопросам получения разрешения необходимо обращаться по контактным номерам оперативных штабов.

Список штабов регионов области

№ п/п

Регион

ФИО, должность

Номер телефона

1.

Алтынсаринский

 

Секретарь штаба:

САРИН Адилбек Сагындыкович –заместитель акима района

 Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (71445) 49-0-29

 

 

 

8 (71445) 34-1-94

altyn_pred@mail.ru 

2.

Амангельдинский

 

Секретарь штаба:

АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля,  качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля,  качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области»

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (71440) 22 0 44

 

 

 

 

 

 

 

8 (71440) 21 1 10

u.amangeldy-kants@dsm.gov.kz

3.

Аулиекольский

Секретарь штаба:

УРАЗБАЕВ Казбек Каскарбаевич – руководитель отдела внутренней политики

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (714 53) 2-17-46

  

 

 

8 (714 53) 22-2-37

aulpred@mail.ru 

4.

Беимбета Майлина

Секретарь штаба:

НУРГАЛИЕВА Ольга Александровна – руководитель отдела внутренней политики

 Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8(71436) 4-90-88

  

 

 

8 (71436) 3-62-70

otdel.2006@mail.ru

5.

Денисовский

 

Секретарь штаба:

СИКИРОВА Даркуль Батыркановна – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района»

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8(71434) 2-14-59

 

 

 

 

8(71434) 2-12-59

denispredprin@mail.ru

6.

Джангельдинский

 

Секретарь штаба:

ИБРАЕВ Рустем Бекетович руководитель отдела по мобилизационной подготовке, гражданской защиты и профилактике терроризма ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района»

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес: 

8 (714 39) 21 3 11

 

 

 

 

 

 

8 (714 39) 21 3 11

chs.torgay@mail.ru

7.

Житикаринский

 

Секретарь штаба:  

УРМАНОВА Зульфия Сапаргалиевна – заместитель акима района

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес: 

8(71435) 2-00-03

 

 

 

8(71435) 2-14-14

zhitikara@kostanay.gov.kz 

8.

Камыстинский

 

Секретарь штаба:

НАЙМАНОВА Майра Сабитовна, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (71437) 21-6-64,

 

 

 

 

8 (71437) 21-8-42

kam-predpr@yandex.kz 

9.

Карабалыкский

 

Секретарь штаба:

ЖИЕНАЛИН Азамат Нурланович – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района »

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (71441)7-90-47

 

 

 

8 (71441)3-37-70

8 (71441)3-25-29

pred_karab@mail.ru 

10.

Карасуский

 

Секретарь штаба:

МУХАНОВ Эльдар Маратович – заместитель акима района

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (71452)2-12-80

 

 

(871452)21-9-31

b.bazarbaeva@kostanay.gov.kz 

11.

Костанайский

 

Секретарь штаба:

НУРУШЕВА Сауле Есенбаевна –заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайского района

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8(71455) 2-06-50

 

 

 

 

 

8(71455) 2-30-39

a.aldabergenova@kostanay.gov.kz 

12.

Мендыкаринский

 

Секретарь штаба:

КАВКЕТАЕВ Азамат Мухамедрахимович – руководитель аппарата

Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (71443) 2-43-30

 

 

 

8 (71443) 2-41-73

predmend@mail.ru 

13.

Наурзумский

 

Секретарь штаба: ЖАРЫЛГАСОВА Айгуль Жаксылыковна – руководитель отдела по мобилизационной подготовке

 Круглосуточный номер дежурного:

Электронный адрес:

8 (714 54) 21-9-34

 

 

 

8(714 54) 21-9-34

a.zharylgasova@kostanay.gov.kz 

14.

Сарыкольский

 

Секретарь штаба:

БЕКМАГАМБЕТОВА Алия Молдабаевна  –  заместитель акима района

Круглосуточный номер дежурного: 

 Электронный адрес:

8 (71451) 21-6-46

8 (71451) 22-7-68

 

 

8 (71451) 21-0-50

sar_predprinimat@mail.ru 

15.

Узункольский

 

Секретарь штаба:

КУРОЧКИНА Наталья Николаевна - руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Узункольского УККБТУ

Круглосуточный номер дежурного: 

Электронный адрес:

8 (71444) 2-15-38

 

 

 

 

 

8 (71444) 2-11-30

na.kuroshkina@dsm.gov.kz 

16.

Федоровский

 

Секретарь штаба:

АРЫСТАНОВ Болат Турганбаевич – главный специалист юридического отдела ГУ «Аппарат акима Федоровского района»

Круглосуточный дежурный дежурного: 

 Электронный адрес:

8 (71442) 21-7-48

 

 

 

 

8 (714 42) 21 4 43

gu_onucx_fed@mail.ru 

17.

г. Костанай

Секретарь штаба:

ТЮЛЮБАЕВ Бахтияр Лаикович – руководитель отдела по профилактике терроризма, моб.подготовке, ЧС и гражданской защите

Круглосуточный номер дежурного: 

Электронный адрес:

8 (7142) 575-774

 

 

 

Ситуационный центр 109

8(7142)53-20-77

otdpredkost@mail.ru 

18.

г. Аркалык

Секретарь штаба:

УТКЕЛЬБАЕВ Ержан Азаматович – Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора

Круглосуточный номер дежурного:

 Электронный адрес:

8 (71430) 7-12-42

 

 

 

 

8 (71430) 7-09-38

ark-predkost@mail.ru

19.

г. Лисаковск

Секретарь штаба:

АСАНОВА Светлана Алимбаевна – руководитель отдела организационно – контрольной работы ГУ «Аппарат акима г.Лисаковск»

Круглосуточный номер дежурного: 

 Электронный адрес:

8 (71433) 3-39-08

 

 

 

 

 

8 (71433) 3-86-82

biz_lsk@mail.ru 

20.

г. Рудный

Секретарь штаба:

САБИТОВ Данияр Кайратович - руководитель ГУ «Рудненский городской отдел внутренней политики»

Круглосуточный номер дежурного: 

Электронный адрес: 

8 (71431) 3-93-12

 

 

 

 

8 (71431) 4 66 28

shtab2020rdn@mail.ru

Для получения разрешение на передвижение необходимо заполнить указанные ниже формы и направить на указанные выше электронные адреса по месту деятельности предприятия.

Формы для заполнения:

1. Ходатайство для получения согласования на функционирование предприятия и перемещение сотрудников. 

2. Список сотрудников в соответствии с приложением 1 к ходатайству.

3. Список автомобилей в соответствии с приложением 2 к ходатайству.

4. Справка для сотрудников предприятия (выдается предприятием при получении разрешения).

 

Механизм получения разрешения на деятельность и передвижения по Костанаю:

1. Зайти на сайт акимата города Костаная http://kostanay.kostanay.gov.kz/ 

2. Подать ходатайство согласно формы для заполнения предприятия (приложение 1 и 2 к ходатайству) в адрес оперативного штаба города на электронные адреса: otdpredkost@mail.ru, rosh_kostanay@mail.ru

3. Штаб города рассматривает заявку в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Костанайской области № 11 от 15 апреля 2020 года. 

4. Заявки предприятий, соответствующих перечню, одобренные штабом города, направляются в адрес Ситуационного центра при департаменте полиции Костанайской области для включения в базу «Сергек-блокпост» на планшетах сотрудников полиции города.   

5. В случае соответствия перечню предприятих, деятельность которых разрешена, и в случае одобрения заявки штабом выдается соотвествующая справка заявителю, согласно которой ему разрешено передвижение в городе на период обьявленного карантина.
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