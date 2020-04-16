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Как получить разрешение на передвижение по городам и районам Костанайской области в период карантина?
В связи с введением карантина на территории Костанайской области и в соответствии с п. 1.4.1 Постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области от 15.04.2020 г. №11 предприятиям, деятельность которых не приостанавливается, необходимо получить разрешение Регионального оперативного штаба города/района, находящегося по месту деятельности предприятия.
Фото из архива "НГ"
По вопросам получения разрешения необходимо обращаться по контактным номерам оперативных штабов.
Список штабов регионов области
|
№ п/п
|
Регион
|
ФИО, должность
|
Номер телефона
|
1.
|
Алтынсаринский
|
Секретарь штаба:
САРИН Адилбек Сагындыкович –заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71445) 49-0-29
8 (71445) 34-1-94
altyn_pred@mail.ru
|
2.
|
Амангельдинский
|
Секретарь штаба:
АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля, качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля, качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области»
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71440) 22 0 44
8 (71440) 21 1 10
u.amangeldy-kants@dsm.gov.kz
|
3.
|
Аулиекольский
|
Секретарь штаба:
УРАЗБАЕВ Казбек Каскарбаевич – руководитель отдела внутренней политики
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (714 53) 2-17-46
8 (714 53) 22-2-37
aulpred@mail.ru
|
4.
|
Беимбета Майлина
|
Секретарь штаба:
НУРГАЛИЕВА Ольга Александровна – руководитель отдела внутренней политики
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8(71436) 4-90-88
8 (71436) 3-62-70
otdel.2006@mail.ru
|
5.
|
Денисовский
|
Секретарь штаба:
СИКИРОВА Даркуль Батыркановна – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района»
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8(71434) 2-14-59
8(71434) 2-12-59
denispredprin@mail.ru
|
6.
|
Джангельдинский
|
Секретарь штаба:
ИБРАЕВ Рустем Бекетович – руководитель отдела по мобилизационной подготовке, гражданской защиты и профилактике терроризма ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района»
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (714 39) 21 3 11
8 (714 39) 21 3 11
chs.torgay@mail.ru
|
7.
|
Житикаринский
|
Секретарь штаба:
УРМАНОВА Зульфия Сапаргалиевна – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8(71435) 2-00-03
8(71435) 2-14-14
zhitikara@kostanay.gov.kz
|
8.
|
Камыстинский
|
Секретарь штаба:
НАЙМАНОВА Майра Сабитовна, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71437) 21-6-64,
8 (71437) 21-8-42
kam-predpr@yandex.kz
|
9.
|
Карабалыкский
|
Секретарь штаба:
ЖИЕНАЛИН Азамат Нурланович – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района »
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71441)7-90-47
8 (71441)3-37-70
8 (71441)3-25-29
pred_karab@mail.ru
|
10.
|
Карасуский
|
Секретарь штаба:
МУХАНОВ Эльдар Маратович – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71452)2-12-80
(871452)21-9-31
b.bazarbaeva@kostanay.gov.kz
|
11.
|
Костанайский
|
Секретарь штаба:
НУРУШЕВА Сауле Есенбаевна –заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайского района
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8(71455) 2-06-50
8(71455) 2-30-39
a.aldabergenova@kostanay.gov.kz
|
12.
|
Мендыкаринский
|
Секретарь штаба:
КАВКЕТАЕВ Азамат Мухамедрахимович – руководитель аппарата
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71443) 2-43-30
8 (71443) 2-41-73
predmend@mail.ru
|
13.
|
Наурзумский
|
Секретарь штаба: ЖАРЫЛГАСОВА Айгуль Жаксылыковна – руководитель отдела по мобилизационной подготовке
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (714 54) 21-9-34
8(714 54) 21-9-34
a.zharylgasova@kostanay.gov.kz
|
14.
|
Сарыкольский
|
Секретарь штаба:
БЕКМАГАМБЕТОВА Алия Молдабаевна – заместитель акима района
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71451) 21-6-46
8 (71451) 22-7-68
8 (71451) 21-0-50
sar_predprinimat@mail.ru
|
15.
|
Узункольский
|
Секретарь штаба:
КУРОЧКИНА Наталья Николаевна - руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Узункольского УККБТУ
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71444) 2-15-38
8 (71444) 2-11-30
na.kuroshkina@dsm.gov.kz
|
16.
|
Федоровский
|
Секретарь штаба:
АРЫСТАНОВ Болат Турганбаевич – главный специалист юридического отдела ГУ «Аппарат акима Федоровского района»
Круглосуточный дежурный дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71442) 21-7-48
8 (714 42) 21 4 43
gu_onucx_fed@mail.ru
|
17.
|
г. Костанай
|
Секретарь штаба:
ТЮЛЮБАЕВ Бахтияр Лаикович – руководитель отдела по профилактике терроризма, моб.подготовке, ЧС и гражданской защите
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (7142) 575-774
Ситуационный центр 109
8(7142)53-20-77
otdpredkost@mail.ru
|
18.
|
г. Аркалык
|
Секретарь штаба:
УТКЕЛЬБАЕВ Ержан Азаматович – Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71430) 7-12-42
8 (71430) 7-09-38
ark-predkost@mail.ru
|
19.
|
г. Лисаковск
|
Секретарь штаба:
АСАНОВА Светлана Алимбаевна – руководитель отдела организационно – контрольной работы ГУ «Аппарат акима г.Лисаковск»
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71433) 3-39-08
8 (71433) 3-86-82
biz_lsk@mail.ru
|
20.
|
г. Рудный
|
Секретарь штаба:
САБИТОВ Данияр Кайратович - руководитель ГУ «Рудненский городской отдел внутренней политики»
Круглосуточный номер дежурного:
Электронный адрес:
|
8 (71431) 3-93-12
8 (71431) 4 66 28
shtab2020rdn@mail.ru
Для получения разрешение на передвижение необходимо заполнить указанные ниже формы и направить на указанные выше электронные адреса по месту деятельности предприятия.
Формы для заполнения:
1. Ходатайство для получения согласования на функционирование предприятия и перемещение сотрудников.
2. Список сотрудников в соответствии с приложением 1 к ходатайству.
3. Список автомобилей в соответствии с приложением 2 к ходатайству.
4. Справка для сотрудников предприятия (выдается предприятием при получении разрешения).
Механизм получения разрешения на деятельность и передвижения по Костанаю:
1. Зайти на сайт акимата города Костаная http://kostanay.kostanay.gov.kz/
2. Подать ходатайство согласно формы для заполнения предприятия (приложение 1 и 2 к ходатайству) в адрес оперативного штаба города на электронные адреса: otdpredkost@mail.ru, rosh_kostanay@mail.ru
3. Штаб города рассматривает заявку в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Костанайской области № 11 от 15 апреля 2020 года.
4. Заявки предприятий, соответствующих перечню, одобренные штабом города, направляются в адрес Ситуационного центра при департаменте полиции Костанайской области для включения в базу «Сергек-блокпост» на планшетах сотрудников полиции города.
5. В случае соответствия перечню предприятих, деятельность которых разрешена, и в случае одобрения заявки штабом выдается соотвествующая справка заявителю, согласно которой ему разрешено передвижение в городе на период обьявленного карантина.
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