Как получить разрешение на передвижение по городам и районам Костанайской области в период карантина?

В связи с введением карантина на территории Костанайской области и в соответствии с п. 1.4.1 Постановления главного государственного санитарного врача Костанайской области от 15.04.2020 г. №11 предприятиям, деятельность которых не приостанавливается, необходимо получить разрешение Регионального оперативного штаба города/района, находящегося по месту деятельности предприятия.

Фото из архива "НГ"

По вопросам получения разрешения необходимо обращаться по контактным номерам оперативных штабов.

Список штабов регионов области

№ п/п Регион ФИО, должность Номер телефона 1. Алтынсаринский Секретарь штаба: САРИН Адилбек Сагындыкович –заместитель акима района Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71445) 49-0-29 8 (71445) 34-1-94 altyn_pred@mail.ru 2. Амангельдинский Секретарь штаба: АХМЕТ Нұрзада Сапарғалиқызы – руководитель отдела РГУ «Амангельдинское районное управления контроля, качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля, качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области» Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71440) 22 0 44 8 (71440) 21 1 10 u.amangeldy-kants@dsm.gov.kz 3. Аулиекольский Секретарь штаба: УРАЗБАЕВ Казбек Каскарбаевич – руководитель отдела внутренней политики Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (714 53) 2-17-46 8 (714 53) 22-2-37 aulpred@mail.ru 4. Беимбета Майлина Секретарь штаба: НУРГАЛИЕВА Ольга Александровна – руководитель отдела внутренней политики Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8(71436) 4-90-88 8 (71436) 3-62-70 otdel.2006@mail.ru 5. Денисовский Секретарь штаба: СИКИРОВА Даркуль Батыркановна – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Денисовского района» Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8(71434) 2-14-59 8(71434) 2-12-59 denispredprin@mail.ru 6. Джангельдинский Секретарь штаба: ИБРАЕВ Рустем Бекетович – руководитель отдела по мобилизационной подготовке, гражданской защиты и профилактике терроризма ГУ «Аппарат акима Джангельдинского района» Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (714 39) 21 3 11 8 (714 39) 21 3 11 chs.torgay@mail.ru 7. Житикаринский Секретарь штаба: УРМАНОВА Зульфия Сапаргалиевна – заместитель акима района Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8(71435) 2-00-03 8(71435) 2-14-14 zhitikara@kostanay.gov.kz 8. Камыстинский Секретарь штаба: НАЙМАНОВА Майра Сабитовна, руководитель районного управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71437) 21-6-64, 8 (71437) 21-8-42 kam-predpr@yandex.kz 9. Карабалыкский Секретарь штаба: ЖИЕНАЛИН Азамат Нурланович – руководитель ГУ «Отдел внутренней политики акимата Карабалыкского района » Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71441)7-90-47 8 (71441)3-37-70 8 (71441)3-25-29 pred_karab@mail.ru 10. Карасуский Секретарь штаба: МУХАНОВ Эльдар Маратович – заместитель акима района Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71452)2-12-80 (871452)21-9-31 b.bazarbaeva@kostanay.gov.kz 11. Костанайский Секретарь штаба: НУРУШЕВА Сауле Есенбаевна –заместитель руководителя управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайского района Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8(71455) 2-06-50 8(71455) 2-30-39 a.aldabergenova@kostanay.gov.kz 12. Мендыкаринский Секретарь штаба: КАВКЕТАЕВ Азамат Мухамедрахимович – руководитель аппарата Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71443) 2-43-30 8 (71443) 2-41-73 predmend@mail.ru 13. Наурзумский Секретарь штаба: ЖАРЫЛГАСОВА Айгуль Жаксылыковна – руководитель отдела по мобилизационной подготовке Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (714 54) 21-9-34 8(714 54) 21-9-34 a.zharylgasova@kostanay.gov.kz 14. Сарыкольский Секретарь штаба: БЕКМАГАМБЕТОВА Алия Молдабаевна – заместитель акима района Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71451) 21-6-46 8 (71451) 22-7-68 8 (71451) 21-0-50 sar_predprinimat@mail.ru 15. Узункольский Секретарь штаба: КУРОЧКИНА Наталья Николаевна - руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Узункольского УККБТУ Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71444) 2-15-38 8 (71444) 2-11-30 na.kuroshkina@dsm.gov.kz 16. Федоровский Секретарь штаба: АРЫСТАНОВ Болат Турганбаевич – главный специалист юридического отдела ГУ «Аппарат акима Федоровского района» Круглосуточный дежурный дежурного: Электронный адрес: 8 (71442) 21-7-48 8 (714 42) 21 4 43 gu_onucx_fed@mail.ru 17. г. Костанай Секретарь штаба: ТЮЛЮБАЕВ Бахтияр Лаикович – руководитель отдела по профилактике терроризма, моб.подготовке, ЧС и гражданской защите Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (7142) 575-774 Ситуационный центр 109 8(7142)53-20-77 otdpredkost@mail.ru 18. г. Аркалык Секретарь штаба: УТКЕЛЬБАЕВ Ержан Азаматович – Руководитель отдела санитарно-эпидемиологического надзора Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71430) 7-12-42 8 (71430) 7-09-38 ark-predkost@mail.ru 19. г. Лисаковск Секретарь штаба: АСАНОВА Светлана Алимбаевна – руководитель отдела организационно – контрольной работы ГУ «Аппарат акима г.Лисаковск» Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71433) 3-39-08 8 (71433) 3-86-82 biz_lsk@mail.ru 20. г. Рудный Секретарь штаба: САБИТОВ Данияр Кайратович - руководитель ГУ «Рудненский городской отдел внутренней политики» Круглосуточный номер дежурного: Электронный адрес: 8 (71431) 3-93-12 8 (71431) 4 66 28 shtab2020rdn@mail.ru

Для получения разрешение на передвижение необходимо заполнить указанные ниже формы и направить на указанные выше электронные адреса по месту деятельности предприятия.

Формы для заполнения:

1. Ходатайство для получения согласования на функционирование предприятия и перемещение сотрудников.

2. Список сотрудников в соответствии с приложением 1 к ходатайству.

3. Список автомобилей в соответствии с приложением 2 к ходатайству.

4. Справка для сотрудников предприятия (выдается предприятием при получении разрешения).

Механизм получения разрешения на деятельность и передвижения по Костанаю:

1. Зайти на сайт акимата города Костаная http://kostanay.kostanay.gov.kz/

2. Подать ходатайство согласно формы для заполнения предприятия (приложение 1 и 2 к ходатайству) в адрес оперативного штаба города на электронные адреса: otdpredkost@mail.ru, rosh_kostanay@mail.ru

3. Штаб города рассматривает заявку в соответствии с Постановлением главного санитарного врача Костанайской области № 11 от 15 апреля 2020 года.

4. Заявки предприятий, соответствующих перечню, одобренные штабом города, направляются в адрес Ситуационного центра при департаменте полиции Костанайской области для включения в базу «Сергек-блокпост» на планшетах сотрудников полиции города.

5. В случае соответствия перечню предприятих, деятельность которых разрешена, и в случае одобрения заявки штабом выдается соотвествующая справка заявителю, согласно которой ему разрешено передвижение в городе на период обьявленного карантина.