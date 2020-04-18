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Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?

18 апреля 2020, 10:37 |  Государство

За период с 08:00 пятницы, 17 апреля, по 08:00 субботы, 18 апреля, на электронные адреса оперативного штаба при акимате Костаная поступило 5 348 заявок для получения разрешения на передвижение. Об этом сообщила пресс-служба акима областного центра.

Фото из архива "НГ"

Из поступивших заявок отработаны 3 787:

- направлены в департамент полиции Костанайской области для внесения в базу данных 2 093 ходатайства;

- отказано, либо отправлено на доработку 1 694 ходатайств. Причины: неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте.

Уведомление о принятом решении получили 2 156 заявителей.

Как пояснили в пресс-службе, сообщение о разрешении на передвижение направляется на электронный адрес, с которого заявитель выслал документы в штаб.

Как сообщили в ДП Костанайской области, база "Сергек" формируется. Если  данные еще не занесены в нее, все вопросы на постах решаются в ручном режиме.
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Комментарии к новости
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§ lelik1375
Re: Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 18.04.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и как, собственно, узнать? Заголовок не соответствует содержанию!
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§ Латик
Re: Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
Латик


(Пользователи)
Сообщений: 18
Регистрация: 26.11.15
Отправлено: 18.04.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подали ходатайство и 2-а приложения вчера в 15.00,ответа нет.Как реально узнать занесены или нет,соответствуем или нет?
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§ Тимур Гафуров
Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 508
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.04.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lelik1375:
Ну и как, собственно, узнать

Пока - только так. Пытаемся выяснить другие варианты
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§ MAN
Re: Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 18.04.20 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как сообщили в ДП Костанайской области, база "Сергек" формируется. Если данные еще не занесены в нее, все вопросы на постах решаются в ручном режиме.

В ручном режиме, это как? Опять на откуп полиции, а они говорят у нас свои приказы. Я не знаю что там говорит акимат. как то так.
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§ Тимур Гафуров
Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 508
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 18.04.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Латик:
Как реально узнать занесены или нет,соответствуем или нет?


В пресс-службе акимата Костаная прокомментировали: "Если ваши документы оформлены верно и вид деятельности вашего предприятия соответствует постановлению главного государственного санитарного врача Костанайской области, то велика вероятность, что вашу заявку одобрят. И при наличии справки с места работы вы сейчас можете спокойно передвигаться. Ведь полиция уже поясняла, что в этот период сотрудники будут входить в положение и индивидуально рассматривать каждый случай. Заявок поступает очень много. Сейчас работа оперативного штаба больше нацелена на то, чтобы их обрабатывает. Поэтому мы не всегда успеваем уведомлять людей".
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§ Маркс
Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 836
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 18.04.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как всегда, все покрыто мраком, никакой обратной связи от системы. Куда уж проще выложить текстовый файл с данными разрешенных авто и людей. Все усложняют, придумывая какие-то Сергеки. Сделайте по типу обычного форума. Заполнил необходимые поля, модератор одобрил и алга.

Похоже, что никакой базы нет, иначе не вижу причины не выложить ее на любом сайте, чтобы все были в курсе, а не тряслись от страха необходимости оплаты штрафа. Да и коррупционная составляющая не дремлет в режиме неведения.

[Исправлено: Маркс, 18.04.2020 - 13:24]
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§ MAN
Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 38
Регистрация: 03.04.19
Отправлено: 18.04.20 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поэтому мы не всегда успеваем уведомлять людей".
По этому мы ни когда не успеваем. :-( :-x
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§ lelik1375
Re: Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 404
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 18.04.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В телеге бот появился @SergekPatrolTest_bot
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