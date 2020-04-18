Как узнать, есть ли ваши данные в базе "Сергек"?

За период с 08:00 пятницы, 17 апреля, по 08:00 субботы, 18 апреля, на электронные адреса оперативного штаба при акимате Костаная поступило 5 348 заявок для получения разрешения на передвижение. Об этом сообщила пресс-служба акима областного центра.

Фото из архива "НГ"

Из поступивших заявок отработаны 3 787:

- направлены в департамент полиции Костанайской области для внесения в базу данных 2 093 ходатайства;

- отказано, либо отправлено на доработку 1 694 ходатайств. Причины: неполный пакет документов, несоответствие вида деятельности, завышенное количество автотранспорта для передвижения, ходатайства физических лиц о передвижении на личном транспорте.

Уведомление о принятом решении получили 2 156 заявителей.

Как пояснили в пресс-службе, сообщение о разрешении на передвижение направляется на электронный адрес, с которого заявитель выслал документы в штаб.

Как сообщили в ДП Костанайской области, база "Сергек" формируется. Если данные еще не занесены в нее, все вопросы на постах решаются в ручном режиме.