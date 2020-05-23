Сыкымы Re: Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким... #4





(Пользователи) Сообщений: 1171

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 03:34 Насколько помню, установка дорожных знаков на проектируемых или существующих объектах дорожного движения (дороги, перекрёстки и т.д.)производилась только по решению СОДД (Службы Организации Дорожного Движения), которая есть/была в УДП (Управлении Дорожной Полиции). Грубо говоря, СОДД пишет представление в акимат о необходимости установки дорожного знака--> аким даёт указание соответствующим дорожно-эксплуатационным службам об установке указанного дорожного знака --> "дорожники" ставят знак. Теперь коротко о главном:

СОДД УДП: На пересечении улиц Аубакирова-Лесная в с. Мичуринское нужно поставить знаки 1.31.3 и 4.1.3

Аким: Точно нужно?

СОДД УДП: да не боись, мы 100 раз так делали.

Аким: Ну ОК, поставим.

Сотрудники дорожно-технической инспекции: Вы там знаки неправильные поставили - платите штраф 10 МРП.

Аким:

