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≡ Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38923
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.05.20 - 05:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На пересечении улиц Аубакирова-Лесная в с. Мичуринское было установлено сразу несколько дорожных знаков: 1.31.3 «Направление поворота» (дает водителям право самостоятельно выбирать направление движения) и 4.1.3 «Движение налево».
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§ Я
Re: Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 290
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 23.05.20 - 05:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Может они проверят еще и возможность подъезда к районным больницам ? Вот где знаков то напихали
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§ maxsaf
Re: Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 23.05.20 - 08:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
с суммой штрафа в размере 10 МРП.

Интересно, "штрафов" на какую сумму подняли?))
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§ alex_60
Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8373
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 23.05.20 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пандемия в Мичурина похоже.
Один Аким отсидел, за светофор тоже посадили кого то года два назад.
Но все заасфальтировали. Весь посёлок.
Приятно ездить через или по делам.
Моя малая Родина. Пол жизни.

[Исправлено: alex_60, 23.05.2020 - 11:37]
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§ Сыкымы
Re: Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким...
Сыкымы


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Сообщений: 1171
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 03:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько помню, установка дорожных знаков на проектируемых или существующих объектах дорожного движения (дороги, перекрёстки и т.д.)производилась только по решению СОДД (Службы Организации Дорожного Движения), которая есть/была в УДП (Управлении Дорожной Полиции). Грубо говоря, СОДД пишет представление в акимат о необходимости установки дорожного знака--> аким даёт указание соответствующим дорожно-эксплуатационным службам об установке указанного дорожного знака --> "дорожники" ставят знак. Теперь коротко о главном:
СОДД УДП: На пересечении улиц Аубакирова-Лесная в с. Мичуринское нужно поставить знаки 1.31.3 и 4.1.3
Аким: Точно нужно?
СОДД УДП: да не боись, мы 100 раз так делали.
Аким: Ну ОК, поставим.
Сотрудники дорожно-технической инспекции: Вы там знаки неправильные поставили - платите штраф 10 МРП.
Аким:
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§ maxsaf
Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6700
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 24.05.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
СОДД пишет представление в акимат о необходимости установки дорожного знака

Осталось вспомнить, куда положили эту бумажку?))
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§ Сыкымы
Re: Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким...
Сыкымы


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Сообщений: 1171
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 24.05.20 - 10:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
куда положили эту бумажку?

Бумажка в деле N°..., папка с делом - в архиве. Осталось "пнуть" юриста из юротдела акимата, чтобы покопался в архиве и вытащил эту бумажку. 8-)
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