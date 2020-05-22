Штраф за неправильные дорожные знаки заплатит сельский аким в Костанайской области

Акима Мичуринского сельского округа Костанайского района привлекли к ответственности за установление дорожных знаков, противоречащих друг другу. Нарушения были выявлены при обследовании автомобильных дорог сотрудниками дорожно-технической инспекции отдела полиции сообщила сегодня, 22 мая, пресс-служба ДП Костанайской области.

На пересечении улиц Аубакирова-Лесная в с. Мичуринское было установлено сразу несколько дорожных знаков: предупреждающий знак 1.31.3 «Направление поворота» (дает водителям право самостоятельно выбирать направление движения) и предписывающий знак 4.1.3 «Движение налево».

"Данный участок дорожного движения улицы Лесная является односторонним. Установка дорожных знаков осуществляется в зависимости от сложившейся ситуации, согласно стандарту РК «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения». Установленные дорожные знаки противоречат друг другу, вводят в заблуждение участников дорожного движения", - отмечается в сообщении.

В соответствии с законом РК «О дорожном движении», внедрение и содержание технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты и т.д.) на улично-дорожной сети населенных пунктов, относится к ведению местных исполнительных органов (акиматов).

Полицейские составили протокол о правонарушении в отношении акима Мичуринского сельского округа по ст. 631 ч. 1 КоАП РК «Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения» с суммой штрафа в размере 10 МРП.

Фото пресс-службы ДП