директор пляжа Re: "Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 437

Регистрация: 08.08.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:24 Код: - Я сам был удивлен, - ответил Ануарбек Касимов. - Точно могу сказать, что это не наши подрядные организации и не коммунальные службы.

ну конечно, а давайте у соседей спросим может их ООО случайно попутало?

типичный ответ типичного представителя власти

крайнюю точку не найти