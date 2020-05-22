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≡ "Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы на двух улицах, выясняют в акимате Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы на двух улицах, выясняют в акимате Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38916
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.05.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Журналисты спросили, кто кронировал березы на улицах Воинов-Интернационалистов и Маяковского. Ведь березы вообще нельзя кронировать. "Я сам был удивлен", - ответил заместитель акима Костаная Ануарбек Касимов.
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§ директор пляжа
Re: "Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 437
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 22.05.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
- Я сам был удивлен, - ответил Ануарбек Касимов. - Точно могу сказать, что это не наши подрядные организации и не коммунальные службы.

ну конечно, а давайте у соседей спросим может их ООО случайно попутало?
типичный ответ типичного представителя власти
крайнюю точку не найти
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§ StudioMaX
Re: "Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы...
StudioMaX


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 18.06.18
Отправлено: 22.05.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти берёзы кажется в середине марта кронировали, хорошо что напомнили
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§ yudjin
"Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы на двух улицах, выясняют в акимате Костаная
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6614
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.05.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
ну конечно, а давайте у соседей спросим может их ООО случайно попутало?

ага, Путин виноват можно сказать?
Тут думаю, энергетики причастны... а с них как с гуся вода.
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§ abaika95
Re: "Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3966
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 22.05.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда а березы теперь обрубки,в следующий раз надо на камеру получается снимать каждый факт кронирования деревьев,мало ли вдруг это самовольство!)
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§ Anatel
Re: "Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы...
Anatel


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Сообщений: 1
Регистрация: 22.05.20
Отправлено: 22.05.20 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
StudioMaX:
Эти берёзы кажется в середине марта кронировали, хорошо что напомнили

Совершенно верно. Если посмотреть немного выше то мы можем увидеть Высоковольтную ЛЭП и сразу станет понятно кто произвёл обрезку берёз. Берёзы кронированы только под проводами ЛЭП.
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