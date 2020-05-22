"Мы разрешение не давали!" - Кто кронировал березы на двух улицах, выясняют в акимате Костаная

О ситуации с озеленением Костаная заместитель акима города Ануарбек КАСИМОВ рассказывал на встрече с журналистами 21 мая. Он объяснил, что этой весной кронирование не проводилось.

- Ураган уничтожил около 2 400 деревьев, - сообщил Касимов, отвечая на вопрос корреспондента «НГ». - Что касается деревьев, которые слегка наклонены, по ним еще идет обследование. Многие жители возмущаются, почему мы срубаем сосны, которые чуть накренились. Но они не видят, в каком состоянии корни этих сосен. Многие из них - как в стакане карандаши, корни сильно повреждены. Каждое из таких деревьев мы обследуем и примем решение - оставлять или вырубать.

Журналисты спросили, кто кронировал березы на улицах Воинов-Интернационалистов и Маяковского. Ведь березы вообще нельзя кронировать.

- Я сам был удивлен, - ответил Ануарбек Касимов. - Точно могу сказать, что это не наши подрядные организации и не коммунальные службы. Мы разрешение на кронирование берез не давали. Будем разбираться с тем, кто самовольно это сделал. Нарушителей ждет штраф.

В этом году, по словам замакима города, в областном центре планируют высадить 5 500 деревьев.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ