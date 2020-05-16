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≡ Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38912
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы.
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§ alex_60
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Кто все эти люди, которые на форуме без году час


Ты считаешь свое мнение самым правильным
Потому что ты здесь год или два? И поэтому имеешь Право так пренебрежительно рассуждать об их мнении?
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§ alex_60
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8354
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Вот если бы кто из форумных аксакалов высказался - совсем другое дело.


Ну тут один пишет.
С 8 года аксакал.
Про зубы что то.
На руках.
Доверься ему.

[Исправлено: alex_60, 20.05.2020 - 19:25]
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§ maxsaf
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ты считаешь свое мнение самым правильным

Нет, я считаю, что зарегаться тут ради одного единственного камента, чтобы выдать одну единственную хвалебную оду - это медвежья услуга. Так понятно, или надо еще обьяснить, что такое медвежья услуга? :-)
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§ Костарика
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Костарика


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Сообщений: 2
Регистрация: 20.05.20
Отправлено: 20.05.20 - 20:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Сайт для вас создали? Чтобы Вы давали разрешение? Ну уж извините что помешал Вам своим мнением! И вообще не надо быть злыми. Надо минимум уважать мнение других, а максимум что Вы сами себе хотите.
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§ maxsaf
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 20:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Костарика:
Сайт для вас создали? Чтобы Вы давали разрешение? Ну уж извините что помешал Вам своим мнением! И вообще не надо быть злыми. Надо минимум уважать мнение других, а максимум что Вы сами себе хотите.

Разумеется, сайт создали и для вас тоже, но что-то до сегодняшнего дня вы как-то не особо сюда рвались. Насчет мнения - вы не мне помешали, а вашему товарищу, ну или начальнику, кто там он вам приходится. Моё во всяком случае мнение о человеке смазалось во многом благодаря вашим хвалебным коментариям. Я этого человека не знаю, сужу только по тексту из статьи. Я сам сталкивался с не совсем чистой работой правоохранителей, и склонен подозревать всякие подставы с их стороны. И без ваших коментариев я, пожалуй, был бы на стороне обвиняемого. :-x
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§ Alfiya
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Alfiya


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Сообщений: 2
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 20.05.20 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пишу тут хвалебные оды, я пишу о человеке, которого знаю. Да я специально зарегестрировалась, благодаря «серому волку» с его клешней, меня возмутил его комментарий. Вы тут хейтите, или хайп ловите ( сами решайте), а я защищаю доброе имя Абдулова Н.А.
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§ maxsaf
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alfiya:
я защищаю доброе имя Абдулова Н.А

И как вы считаете - у вас получилось?
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§ Victor Yang
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.05.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alfiya:
Alfiya

Цитата:
Марина:
Марина

Цитата:
Костарика:
Костарика

Ууууу!!!!!! Товарищи, вы ошиблись - это не Ленинский Путь и здесь такие комментарии "в защиту" работают совсем в другую сторону. По крайней мере, от новичков. А на серого волка не обращайте внимания - этот постоянно здесь какает и задолбал своей заезженной пластинкой. Вот, например, после моего комментария он назовёт меня акиматовским работником или платным комментатором - к бабке не ходи.
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§ Victor Yang
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12708
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 20.05.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alfiya:
а я защищаю доброе имя Абдулова Н.А.

Так АбдуЛов или АбдуОв?
Ну не получится защита. Вас тут никто не знает.
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§ maxsaf
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6687
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 20.05.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А на серого волка не обращайте внимания

Новички не в курсе, вот и завелись. ))
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§ Coopidon
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 00:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Alfiya:
Хорошо знаю Абдуова Нурлана Абдрахмановича, это честный, высоконравственный, порядочный человек. Всегда действует в рамках закона. Отличный грамотный специалист. Мудрый справедливый руководитель, обладает организаторскими способностями. Пользуется уважением у коллег и подчиненных. Законопослушный гражданин. Честность его принцип жизни. Именно такие руководители нужны на государственной службе. Я уверена коррупционные правонарушения – это не про него.

Ох, уважаемая!
Если б вы знали, сколько у меня есть знакомых.
Подчеркиваю, знакомых, чтоб не было иных толкований моих слов. Но! Ис песни слов не выкинешь.
Все сплошь честные, высконравственные люди. Сплошь интеллигенты с высшим образованием. А некоторые и не с одним.
Милейшие люди, вы не поверите, сидят!
Кто за взятки, кто за злоупотребления.
Так что, данная вами характеристика, так она не отменяет ихние скрытые отрицательные качества.
А суд, тем более дисциплинарная комиссия, зазря не посодит.
Значит, есть за что!
Или вы не верить в гуманность и справедливость Казахстанского правосудия!?
А главное, в неотвратимость!
А если верите, зачем ваши комментарии?
Или как говорит наш аксакал форума, синьор Бегунок- власть разберется!
Кого награждать, а кого сажать!

8-)
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§ Гога
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2549
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 21.05.20 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
аксакал.

---Такими темпами , и ты - через пару лет , станешь ----АКсакалом !!
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 21.05.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Цитата:
Coopidon:
Все сплошь честные, высконравственные люди.

Тут у вас путаница какая то, мягко говоря. Не может честный человек быть вором и взяточником. Как только честный человек взял взятку, он перестает быть таковым. А если все таки честный человек сидит в тюрьме, значит он невинно осужденный.
Цитата:
Coopidon:
правосудия!?

Не было правосудия, потому что не было суда. В который раз пишу, без суда и с человека объявили виновным и наказали.
Цитата:
Coopidon:
Или вы не верить в гуманность и справедливость Казахстанского правосудия!? А главное, в неотвратимость!

Я не пойму, вы, провоцируете что ли?
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§ Coopidon
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 22:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марина:
Тут у вас путаница какая то, мягко говоря. Не может честный человек быть вором и взяточником. Как только честный человек взял взятку, он перестает быть таковым. А если все таки честный человек сидит в тюрьме, значит он невинно осужденный.

Нету здесь путаницы. Сажают только тех кого поймали. А тех кого не поймали, так и ходят честными.
И что характерно, часто читают лекции, нотации и проводят другие меры воспитательного характера.
Мол, не воруйте, не берите взятки!
Так какие же они честные?
Они не пойманные!
:-o
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§ Coopidon
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 21.05.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Марина:
Не было правосудия, потому что не было суда. В который раз пишу, без суда и с человека объявили виновным и наказали.

По разному бывает. Согласен.
Но и так бывает, что все знают, что берет взятки, но! Не пойман, не вор!
А суд судит вообще кого поймали и в суд отвели.
А вы говорите, правосудие...
Цитата:
Марина:
Я не пойму, вы, провоцируете что ли?

Кого? Вас? Или Цитата:
Alfiya:
?
Или вы не с того аккаунта пишите?

:-o
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