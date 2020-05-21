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§ NG.kz
Студент спас выпавшего из окна ребенка в Житикаре
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38908
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Награду в отделе полиции Житикаринского района вручили его маме. Сам студент сейчас находится в Актобе. Об этом сегодня, 21 мая, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
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§ Lamka
Re: Студент спас выпавшего из окна ребенка в Житикаре
Lamka


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 28.02.13
Отправлено: 21.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодец!
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* drakon
Студент спас выпавшего из окна ребенка в Житикаре
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19230
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.05.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Lamka:
Молодец!

Да, действительно - Герой... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Студент спас выпавшего из окна ребенка в Житикаре
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3773
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 21.05.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любой бы так поступил, но всё равно молодец, возможно другой вытащил бы смартфон и снимал шокирующие кадры чтоб выложил в интернет и собрал лайки
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