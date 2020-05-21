Студент спас выпавшего из окна ребенка в Житикаре

Награду в отделе полиции Житикаринского района вручили его маме. Сам студент, Темирлан Абдыгалиев, сейчас находится в Актобе. Он студент третьего курса «Баишев высший медицинский колледж».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, инцидент произошел 4 апреля в Житикаре. На пульт "102" поступило сообщение о том, что из окна третьего этажа в доме в 7 мкр-не выпал ребенок и остался жив.

Темирлан в этот день был дома в Житикаре, когда увидел, как в доме напротив, в открытом окне, стоит мальчик.

- Я дома пил чай. Вдруг увидел, что на подоконнике соседнего дома стоит маленький ребенок. Я быстро надел куртку и бросился туда. Когда подбежал к дому, увидел, как мальчик стоит и дрожит от страха. А потом он сорвался, - рассказывал Темирлан.

По словам юноши, он поймал ребенка прямо в полете, за ногу. Второй ногой мальчик все же ударился о землю, но обошлось без серьезных последствий.

- Долго еще перед моими глазами была эта картина и большие глаза малыша, которыми он так шокированно смотрел на меня после падения. Не хочется думать, чем бы все закончилось, так как в месте падения был асфальт, - вспоминает тот день Темирлан.

Героический поступок студента не остался незамеченным. 20 мая начальник отдела полиции подполковник полиции Болат Иманов вручил благодарственное письмо маме спасителя Анар Шакуовой. От имени личного состава поблагодарил ее сына за активную гражданскую позицию и проявленное мужество.