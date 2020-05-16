Цитата: Костарика:

Сайт для вас создали? Чтобы Вы давали разрешение? Ну уж извините что помешал Вам своим мнением! И вообще не надо быть злыми. Надо минимум уважать мнение других, а максимум что Вы сами себе хотите.

Разумеется, сайт создали и для вас тоже, но что-то до сегодняшнего дня вы как-то не особо сюда рвались. Насчет мнения - вы не мне помешали, а вашему товарищу, ну или начальнику, кто там он вам приходится. Моё во всяком случае мнение о человеке смазалось во многом благодаря вашим хвалебным коментариям. Я этого человека не знаю, сужу только по тексту из статьи. Я сам сталкивался с не совсем чистой работой правоохранителей, и склонен подозревать всякие подставы с их стороны. И без ваших коментариев я, пожалуй, был бы на стороне обвиняемого.