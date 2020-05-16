Цитата: сайлау курманов:

Мариночка, комментатор под ником Серый волк очень уважаемый , его комментарии иногда стОят большего чем сама статья, будьте вежливы и не хамите впредь

Добрый день. Я не хамлю, меня этот ужасный комментарий Серого волка задел за живое. Во первых- там всё неправда! Всё неправда! Все что касается застроек и распределения участков не имеет ни какого отношения к Управлению. Во вторых- ужасные пожелания в конце для незнакомого человека это не хамство? Это гораздо хуже.