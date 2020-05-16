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Серый волк:
Ещё интереснее, если все делишки этой цепочки хорошо раскрутятся и посыпятся незаконные строительства жрален на месте сосен в центре города, цыганских кулинарий, борделей... Застройка школьных территорий, и наконец попытка построить дом на гробах первых жителей в Парке Победы. Знатное такое ведомство. За многое ответственное. И по ходу сколько верёвке не виться... В тюрьму на полную катушку с подельниками!
Еще один диванный аналитик. Вы не знаете сути дела, не знаете функций и назначений данного управления, не знаете человека о котором статья и пишите такие страшные слова. Что за мода пошла, всюду писать комментарии. Знают- не знают, разбираются- не разбираются, лишь бы изрыгнуть из себя какую нибудь галиматью и бла-блатень.