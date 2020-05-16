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≡ Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уволить руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель рекомендовал Совет по этике в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38881
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Совет по этике рассмотрел дисциплинарное дело в отношении руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области. Об этом сегодня, 16 мая, сообщила пресс-служба департамента по делам госслужбы.
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§ Ахмат
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Ахмат


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Сообщений: 62
Регистрация: 26.03.19
Отправлено: 16.05.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Немного непонятна логика действий совета по этике, до суда человек имеет презумпцию невиновности, то есть его нельзя клеймить и осуждать до вынесения решения судьи а тут уже уволить предложили, законно это?
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* сайлау курманов
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3764
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 16.05.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо есть веские аргументы
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§ Сыкымы
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Сыкымы


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Сообщений: 1165
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 16.05.20 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ахмат:
до суда человек имеет презумпцию невиновности, то есть его нельзя клеймить и осуждать до вынесения решения судьи

Этого достаточно для увольнения госслужащего по отрицательным мотивам:
Цитата:
в действиях чиновника усмотрены признаки дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу
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§ ACROS
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 654
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 17.05.20 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто его непосредственный руководитель?
Теперь согласно принятому ИМИ же и для НИХ Закону, вышестоящий руководитель, просто ОБЯЗАН подать в ОТСТАВКУ !! Тем более режим ЧП отменён и Конституция и Законы должны функционировать в штатном, мирном режиме.
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§ arman_kst
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 467
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто назначает и кто руководит им, тоже должен отвечать
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§ Серый волк
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Серый волк


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Сообщений: 11211
Регистрация: 19.08.08
Отправлено: 18.05.20 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю кто этот красафчег и чем он провинился. Может деревья плохо грыз, но есть на фотографии вещица намного интереснее этой откормленной окаменелости на бюджете.
Если посмотреть на стену, там потрет. На портрете из рукава пиджака высовывается нечто! Но это не рука!
Рука человека выглядит несколько иначе.
Это (точно говорю) клешня краба! Я их на Камчатке мнооого видел! :-) :-) :-)

Цитата:
arman_kst: Кто назначает и кто руководит им, тоже должен отвечать


Ещё интереснее, если все делишки этой цепочки хорошо раскрутятся и посыпятся незаконные строительства жрален на месте сосен в центре города, цыганских кулинарий, борделей...
Застройка школьных территорий, и наконец попытка построить дом на гробах первых жителей в Парке Победы.
Знатное такое ведомство.
За многое ответственное.
И по ходу сколько верёвке не виться...
В тюрьму на полную катушку с подельниками! :lol:
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


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Сообщений: 2
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 19.05.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Ещё интереснее, если все делишки этой цепочки хорошо раскрутятся и посыпятся незаконные строительства жрален на месте сосен в центре города, цыганских кулинарий, борделей... Застройка школьных территорий, и наконец попытка построить дом на гробах первых жителей в Парке Победы. Знатное такое ведомство. За многое ответственное. И по ходу сколько верёвке не виться... В тюрьму на полную катушку с подельниками!

Еще один диванный аналитик. Вы не знаете сути дела, не знаете функций и назначений данного управления, не знаете человека о котором статья и пишите такие страшные слова. Что за мода пошла, всюду писать комментарии. Знают- не знают, разбираются- не разбираются, лишь бы изрыгнуть из себя какую нибудь галиматью и бла-блатень.
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§ Марина
Re: Уволить руководителя управления по контролю за...
Марина


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Сообщений: 2
Регистрация: 19.05.20
Отправлено: 19.05.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлан Абдуов исключительно честный человек. Профессионал своего дела. Сам без "крыши" и поддержки строил карьеру. Не брал и не давал взятки! И все что касается якобы превышений так же не соответствует действительности. Все обвинения ложные! Не понятны действия антикорупционного совета. Есть чиновники, коттеджи строят на джипах ездят и живут припеваючи, ни кто их не трогает. А тут без суда и следствия объявили коррупционером и уволить собираются. В нашей стране когда ни будь будет законность или закон как дышло, куда повернул туда и вышло?
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