peshexod Общежитие медицинского колледжа будет построено вопреки здравому смыслу? #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3487

Регистрация: 25.06.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:11 Цитата: maxsaf:

На митингах запрещено закрывать лица

Так это не митинг, а так обмен мнениями, я честно даже не знаю пока кто объявление повесил.

В прошлом году собирались уже по этому поводу возмущались все, я в отъезде был.

Как то затихло и я успокоился, а тут опять.