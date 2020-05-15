/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38870
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 15.05.20 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный государственный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО ответил на вопросы по ослаблению некоторых карантинных мер. Сегодня, 15 мая, в региональной службе коммуникаций прошел по этому поводу брифинг.
Читать новость

§ alex_60
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8309
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 16.05.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормально все.
Автобусы поедут.
Сколько будет на остановке.
Всё уедут не сомневаюсь.
У нас не город, где в автобусах давка.
Базары, типа бутики, позже открываются.
Давку я помню когда дизельный Начинал.
В годах восьмитесятых девяностых.
Производство было.
Вот тогда по утрам и вечерам была давка.
Рабочие, инженеры, ехали с работы и на работу. Никто не парился.
Профайл

§ Добринцофф
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7301
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 16.05.20 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сколько будет на остановке. Всё уедут не сомневаюсь.

Конечно уедут,я то же не сомневаюсь,чихать они хотели на эти предписания.
Профайл

§ Vit
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9430
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 16.05.20 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверно тогда не стоит ограничение делать раз все едут на работу, которую открыли.
Профайл

§ electro
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.05.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну чтож, я понимаю нечитайло не читает, но кто-нибудь обоснуйте запрет на выход с 22 часов
Профайл

§ maxsaf
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Ну чтож, я понимаю нечитайло не читает, но кто-нибудь обоснуйте запрет на выход с 22 часов

Эта мера сокращает количество возможных заражений примерно на 10%. По эффективности сравнима с ношением масок повсеместно.
Профайл

§ maxsaf
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Помимо основной функции бонусом послужит значительное сокращение количества преступлений, совершенных в ночное время. Очень своевременная и действенная мера. ;-)
Профайл

§ maxsaf
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:

Теперь ваша очередь обьяснить, куда вам срочно понадобилось идти/ехать после 22:00))
Профайл

§ electro
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.05.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Опаньки!
Цитата:
maxsaf:
куда вам срочно понадобилось идти/ехать после 22:00

Это моё личное дело, причём в любое время суток. Это по Конституции РК.
А вот теперь вы и обоснуйте запрет

[Исправлено: electro, 17.05.2020 - 20:53]
Профайл

§ Медный
Re: Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.05.20 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну так, вдруг нас не читают люди "от туда"
Код:
запрет выхода жителей из мест проживания с 22:00 до 06:00,

т.е. выезжать можно, выплывать, вылетать...

:lol:
Профайл

§ Медный
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.05.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а, да и
Код:
запрет выхода жителей из мест проживания с 22:00 до 06:00

был в гостях, теперь еду домой, или иду, или плыву, ну и т.д. :lol: :lol:

[Исправлено: Медный, 17.05.2020 - 21:07]
Профайл

§ maxsaf
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6615
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 17.05.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Это по Конституции РК. А вот теперь вы и обоснуйте запрет

А давайте вместе письмо напишем в конституционный совет
Профайл

§ Медный
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2712
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 17.05.20 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К размышлению ;-)
Профайл

§ electro
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 180
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 17.05.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А давайте вместе письмо напишем в конституционный совет

Для начала пусть нечитайло начнёт пояснять, чёж прыгать
Профайл

§ Обликоморале
Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7379
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 18.05.20 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Цитата:
electro:

Да чЁ мелочится? Пишите сразу в Гаагу.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 49
Пользователей: 1
Всего: 50

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 49 Queries | 60 Files Loaded: 535.55 Ko | Raw HTML: 82.77 Ko -
^ Наверх