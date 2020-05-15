Личным транспортом можно пользоваться без ограничений, все рынки начинают работу - новости карантина

Главный государственный врач Костанайской области Владимир НЕЧИТАЙЛО ответил на вопросы по ослаблению некоторых карантинных мер. Сегодня, 15 мая, в Региональной службе коммуникаций прошел по этому поводу брифинг.

А в первой половине дня состоялось заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции, в решении которого говорится о поэтапном - в зависимости от эпидситуации - смягчении ограничительных мероприятий.

Ситуацию по коронавирусу главный санитарный врач области назвал «относительно стабильной». У нас 72 заболевших, 36 выздоровевших, 1 летальный исход. Большая часть больных, 52 человека, в Житикаре, где поэтому до 25 мая сохраняется более жесткий карантинный режим. В остальных регионах он с 18 мая смягчен.

«НГ» сегодня уже сообщала о перечне изменений. На брифинге журналисты выясняли подробности по некоторым.

С понедельника снимаются все ограничения на пользование личным транспортом, на котором до сих пор - официально - можно было ездить только на работу и с работы, а также в определенное время на дачи.

Журналисты пытались выяснить, в связи с ограничениями на количество пассажиров в салоне (только по числу сидячих мест), прибавится ли машин на маршрутах. Их переадресовали к управлению транспорта и перевозчикам. Маски в автобусах нужно надевать.

По словам Нечитайло, гражданам можно выезжать на природу, но компании не должны быть большими. И да - работа баз отдыха все еще запрещена.

С 18 мая открываются все рынки без исключения, в том числе крытые, но работать базары должны по более короткому графику - с 10-ти до 17 часов. Так же действуют непродовольственные магазины с площадью менее 2 тыс. кв. м.

На вопрос «НГ», когда могут открыться ТРЦ, планируется ли это сделать 25 мая, Владимир Нечитайло ответил, что вопрос будет рассмотрен на заседании оперативного штаба, но, скорее всего, он решится в июне. Вопрос по открытию летников и открытых террас в общепите планируют рассмотреть 25 мая.

Много вопросов было о возможности передвигаться между населенными пунктами области. Ответ - пока нет. Обоснование - в разных районах и городах области ситуация по коронавирусу разная. Кстати, большая часть районов Костанайской области остается чистой от этой инфекции.

Кроме того, выход из дома после 22.00 по прежнему запрещен.

Фото РСК