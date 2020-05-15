Смягчать карантин в Костанайской области будут по понедельникам: 18 мая, 25 мая и 1 июня

Сегодня, 15 мая, аким Костанайской области Архмед МУХАМБЕТОВ провел заседание оперативного штаба. Со ссылкой на рекомендации главного санитарного врача республики и с учетом местной эпидситуации штаб решил смягчить действующие карантинные меры.

Одно из самых долгожданных послаблений - с 18 мая возобновляется движение общественного транспорта, в том числе на дачи. Правда, осуществлять оно будет с ограничениями по времени, зато ежедневно. Кроме того, ездить пассажиры обязаны в масках и только на сидячих местах.

По-прежнему запрещено транспортное сообщение между населенными пунктами.

Гражданам разрешен свободный выход из квартир и домов с рекомендацией ношения масок, если на прогулках вас двое и более человек. Парки, скверы, площади открыты для прогулок, но музеи, выставки, кинотеатры, а также ТРЦ для посещений по-прежнему закрыты.

Спортивные занятия разрешены только на свежем воздухе. Заведения общепита должны работать только на вынос и доставку.

Частично их работа - при условии дальнейшего улучшения эпидситуации - может возобновиться с 25 мая, а вокзалов, санаториев, кинотеатров, баз отдыха - с 1 июня. Подробности - в официальном пресс-релизе.

Кроме того, аким Житикаринского района Абай ИБРАЕВ попросил закрыть ЦОН в Житикаре до окончания карантина. По его словам, наиболее часто оформляемые в ЦОНе услуги – не срочные.

- Учитывая нашу неблагополучную ситуацию и то, что не всегда гражданами соблюдаются санитарные нормы, мы просим приостановить работу ЦОНов, - сказал аким района.

Оперативный штаб области данное предложение поддержал.