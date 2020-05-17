самый умный Re: Строительство моста в районе КСК началось в Костанае #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 397

Регистрация: 04.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:08 Опять BI групп?

ВПП в аэропорту они делали, получилось как с дорогами - год не простояла, потрескалась. К тому же весь дренаж оптимизировали, вокруг ВПП теперь море.

Корейский мост вот им на откуп отдали, наверное у акимата к качеству свои требования...