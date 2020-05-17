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Строительство моста в районе КСК началось в Костанае
Как сообщил на своей странице в Инстаграм руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ, сегодня, 17 мая, с началом строительства автомобильного моста через р.Тобол (Корейский мост) ознакомили акима области.
Проект планируется завершить в 2021 году.
Сейчас по этому мосту интенсивное движение автомобилей, так как он соединяет областной центр и город Тобыл с населением более 24 тысяч человек, отмечается в сообщении.
Длина моста - 261 м. По обеим сторонам предусмотрены пешеходные переходы, светодиодное освещение и видеонаблюдение.
В этом году планируется перенос сетей и забивка 140 свай из буро-набивных опор, на которых будет держаться вся конструкция моста.
Фото со страницы olzhas__nurgaliyev в Инстаграм
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