Строительство моста в районе КСК началось в Костанае

Как сообщил на своей странице в Инстаграм руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Костанайской области Олжас НУРГАЛИЕВ, сегодня, 17 мая, с началом строительства автомобильного моста через р.Тобол (Корейский мост) ознакомили акима области.

Проект планируется завершить в 2021 году.

Сейчас по этому мосту интенсивное движение автомобилей, так как он соединяет областной центр и город Тобыл с населением более 24 тысяч человек, отмечается в сообщении.

Длина моста - 261 м. По обеим сторонам предусмотрены пешеходные переходы, светодиодное освещение и видеонаблюдение.

В этом году планируется перенос сетей и забивка 140 свай из буро-набивных опор, на которых будет держаться вся конструкция моста.

Фото со страницы olzhas__nurgaliyev в Инстаграм