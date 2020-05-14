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≡ Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38856
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.05.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеоролик, на котором зафиксировано, как двое мужчин заталкивают девушку в легковой автомобиль частной охранной фирмы "Арыстан", причем один из них тащит ее за волосы, прислали на редакционный WhatsApp "НГ".
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* maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
так и тут как бы там небыло парень поддался и теперь виноват)

Транс нарывался, ЧОПовцы поддались. Кто виноват?))
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§ elektron
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.20 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да все они с психическими отклонениями

О психологу века не спится? :lol:
Вам бы лет 100 назад родиться, да в другой стране.
"Марш марш левой, марш марш правой!(с) :lol:

[Исправлено: elektron, 14.05.2020 - 19:58]
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§ Мишаня
Re: Видео грубого задержания девушки сотрудниками...
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 833
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 15.05.20 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Обсудили все. Как много тут специалистов, разбирающихся в психологии и психиатрии ))). Так что же стало причиной неадекватного поведения задержаннойго? Будет правда?
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§ abaika95
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3915
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 15.05.20 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Транс нарывался, ЧОПовцы поддались. Кто виноват?/



Чоповцы и транс) транс за хулиганство если оно было а чоповцы за превышение)


Цитата-/Вам бы лет 100 назад родиться, да в другой стране./


Если я считаю что гомосекство это психическое отклонение это не значит что я за насилие над этими людьми) обычные люди,просто с тараканами своими явными, лечить их тоже думаю бесполезно,это не вылечить как и людей которые думают что они Наполеоны как профессор Соколов расчелинивший свою студентку, до определенного момента он был адекватен и даже гениален,но в какойто момент триггеры начали стучать сильнее и сильнее и не выдержал разум
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* maxsaf
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6605
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 15.05.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
транс за хулиганство если оно было а чоповцы за превышение)

То есть могут быть оба виновны, каждый в своем. А вы сказали что девчонка права в итоге. Но она признана в итоге виновной, в другом. Двойные стандарты?
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§ Козлов я
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1259
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 15.05.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Так что же стало причиной неадекватного поведения задержаннойго?
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§ elektron
Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4976
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 15.05.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если я считаю что гомосекство это психическое отклонение

эти тоже с отклонениями? ))

Ну конечно, лучше бить стариков или вот "этих", но быть гетеро, вот где нормальные, да? :lol:

[Исправлено: elektron, 15.05.2020 - 16:59]
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