Видео грубого задержания девушки сотрудниками "Арыстана" прокомментировали в ДП Костанайской области

Видеоролик, на котором зафиксировано, как двое мужчин заталкивают девушку в легковой автомобиль частной охранной фирмы "Арыстан", причем один из них тащит ее за волосы, прислали на редакционный WhatsApp "НГ". Пресс-служба ДП Костанайской области сегодня, 14 мая, прокомментировала этот инцидент.

- 13 мая, в 16 50, от оператора АЗС на перекрестке пр. Абая и ул. Быковского в Костанае поступил сигнал с тревожной кнопки, - сообщили в ведомстве. - На место прибыла группа быстрого реагирования "Арыстан". Сотрудники частной охранной фирмы увидели, как девушка бросает камни в стекла АЗС и дерется с рабочими, которые поблизости укладывали асфальт.

Как пояснили в полиции, при попытке ее задержать девушка исцарапала лицо одного охранника, а второму порвала ухо. Но на этом сюрпризы от задержанной не закончились.

- Ее привезли в Южный отдел полиции, где выяснилось, что это парень, - сообщили в ДП. - Личность установлена - житель Нур-Султана 1988 г. р. По факту распространения видеоролика в мессенджере WhatsApp полицией принимается решение о начале досудебного расследования по ч. 1 ст. 252 УК РК (превышение полномочий служащими частных охранных структур). Действия парня получат квалификацию после того, как будет собран первоначальный материал.

Как уточнили в полиции, два охранника и один рабочий подали заявления о том, что их избил то ли парень, то ли девушка.