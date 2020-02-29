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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
прагматик вроде, зимой и снега просто так не дам

Расточительство и добропорядочность это всё-таки не синонимы. Скажем так, если этот Ваш снег будет создавать очевидные неудобства, возможно даже опасность, окружающим Вас людям, Вы задумаетесь над этим, примите ли меры нивелирующие последствия? Бога ради, не нужно его раздавать, в конечном итоге это Ваше и только Ваше достояние.
Ведь г-н Маркс прав был во вчерашней дискуссии об автомобилях. Его предложения действительно будут удобнее ДЛЯ ВСЕХ, и напрямую и опосредованно (что является более сложным для осознания). Но, к сожалению, мы ещё не наигрались в "будет удобнее только ДЛЯ МЕНЯ". Причём "удобнее" настолько, насколько это необходимо не только для непосредственно удобства но и для мнимого и мелочного чувства превосходства над всеми окружающими. Понимаете, то, что у нас происходит, это соревнование ничтожных понтов, а запихни любого в "реальное дело" сдуются что Ваш воздушный шарик, только хвост быть может успеете заметить. Неоднократно сталкивался с такими проявлениями на прежней работе, когда все из себя "руководители" просто исчезали в момент когда руководство действительно было нужно.
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18664
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.02.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как это Барбара решилась выйти за такого

Наверное, любит... :lol: ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Им нужен пастух

Как-то даже грешно говорить об этом в Казахстане.
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* ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


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Сообщений: 308
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
грешно говорить об этом в Казахстане.


Можно и так: стадо свиней и им нужен свинопас - что бы не обидеть местных.

Проехал несколько аптек в Костанае: ни в одной нет медицинских масок. Это так наша власть готова к пандемии коронавируса.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 582
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

В общем Вы немного не домыслили, что впрочем не мудрено, учитывая мою тактику недомолвок ;-)
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