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§ NG.kz
Падеграс, испанский вальс, танго - традиционный кадетский бал в четвертый раз прошел в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38152
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти 200 кадетов - ученики 5-11 классов СШ № 5 им. Бауыржана Момышулы - вышли на бал «Я помню вальса звук прелестный». Юноши в строгих военных мундирах, девушки в пышных белых платьях - все в соответствии с темой "Исторический зимний бал".
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§ сайлау курманов
Re: Падеграс, испанский вальс, танго - традиционный кадетский...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3563
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне показалось Октябрьская социалистическая революция почти на век закинул на задворки Россию и прилегающие территории,
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