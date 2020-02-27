Цитата: alex_60:

раньше говорили- сначала экономика- потом политика.



И добавляли: зачем нам эта западная демократия, мы другой народ, у нас другой менталитет.Точно так же говорили и про: зелённую экономику; возобновляемую энергетику - у нас нефти и газа хватит на много лет, при этом эти же люди провели, бесмысленную, высокозатратную и абсалютно НЕ НУЖНУЮ ЭКСПО.