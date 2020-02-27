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§ NG.kz
Тимур ГАФУРОВ: Игра в демократию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38144
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего лишь год назад и блокировки Интернета, и задержания на митингах воспринимались обществом как нечто само собой разумеющееся. Возможно, потому, что тогдашняя власть не обещала сделать себя «слышащим государством».
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§ alex_60
Re: Тимур ГАФУРОВ: Игра в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правильно.
надо сначала в игры в демократию
научиться играть. не все же могут.
а не сразу применять на людях.
потом от освоения игр,разных уровней,
переходить к реальности.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Игра в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
другой вопрос.
сколь уже освоение игры идет.
если год-мало как-бы.
если 30 лет- перебор.
не помню, был ли рубеж,
когда сказали-все ,у нас наступила демократия.
нли хотя-бы -начало реальной демократии в жизни, а не в играх.
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§ alex_60
Тимур ГАФУРОВ: Игра в демократию
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7329
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 27.02.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в реальности то как.
кто выходит на площади -считают что демократия уже должна действовать.
власть- судя по ее действиям, что нет -демократии у нас нет.
раньше говорили- сначала экономика- потом политика.
получили в результате- ни того, ни другого.
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* ACROS
Re: Тимур ГАФУРОВ: Игра в демократию
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 294
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 27.02.20 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
раньше говорили- сначала экономика- потом политика.


И добавляли: зачем нам эта западная демократия, мы другой народ, у нас другой менталитет.Точно так же говорили и про: зелённую экономику; возобновляемую энергетику - у нас нефти и газа хватит на много лет, при этом эти же люди провели, бесмысленную, высокозатратную и абсалютно НЕ НУЖНУЮ ЭКСПО.
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