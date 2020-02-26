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§ NG.kz
Депутат высказалась о "нуррейтингах"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В центральном аппарате партии Nur Otan вице-министр здравоохранения Камалжан Надыров выступил с докладом о проблеме суицидов, абортов, заболевания туберкулезом и ранней беременности среди казахстанской молодежи. Депутат Жулдыз Омарбекова назвала доклад вице-министра объемным и информативным.
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§ ACROS
Re: Депутат высказалась о "нуррейтингах"
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 289
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 26.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //напишем дорожную карту//

Надо сперва( по Нигматулину) - обьявить и провести тендер на создание КОНЦЕПЦИИ решения проблем аборта,суицида, ранней беременности и тубуркулёза среди казахстанской молодёжи; разработка самой КОНЦЕНЦИИ; обьявить и провести тендер на создание ДОРОЖНОЙ карты по реализации КОНЦЕПЦИИ; разработка самой ДОРОЖНОЙ карты; подача заявки в бюджетный комитет на выделении денег на реализацию ДОРОЖНОЙ карты КОНЦЕПЦИИ. Кроме последнего пункта всё будут делать молодые ребята поднаторевшие в гос. тендерах и закупках, но не имеющих практического и жизненного опыта, за очень БОЛЬШИЕ деньги. После всего этого: министр на встрече с Президентом при свете рамп и фотовидеокамер КРАСОЧНО и бодро продемонстрирует слайды, диаграммы, результаты соц.исследовании якобы проведённых в несколько депрессивных аулах, с комсомольским задором выступит перед телекамерой о проведённой ОГРОМНОЙ работе по написанию этой самой КОНЦЕПЦИИ и ДОРОЖНОЙ карты к ней. И ВСЁ - финита ля комедия.

Цитата://Но давайте не оправдываться. Есть проблемы - надо решать//

Депутат просто постеснялась иначе назвать все их телодвижения, проявила так сказать политкорректность к своим собратьям по бывшему цеху, а надо называть так, как всё это назвал внештатный помощник второго Президента О.Кудайбергенов: ИМИТАЦИЯ деятельности.
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§ сайлау курманов
Re: Депутат высказалась о "нуррейтингах"
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3556
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 26.02.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Большинство населения имеют огромные долги по коммуналке, кредитам, деньги и возможности ограничены и на этом фоне хвалебные оды действительности просто настоящий мазохизм,
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